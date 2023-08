El FMI aprobó el desembolso de u$s 7500 millones

En medio de la visita de Sergio Massa a Washington, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó por unanimidad el desembolso de 7500 millones de dólares.

A las 14 el ministro tiene previsto reunirse con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, mientras que brindará una conferencia de prensa por la tarde. Se prevé que la llegada de los fondos será inmediata.

Parte del giro irá a repagar el crédito de la CAF por u$s 1000 millones que se tomó para mantener la deuda en situación normal de pago y el préstamo bilateral de Qatar, así como reponer los yuanes que se utilizaron para realizar pagos parciales al FMI a la espera de este giro.

Después de eso, el ministro estima que quedarán u$s 3400 millones para poder intervenir en el mercado dentro de las bandas acordadas con el staff para mantener el tipo de cambio, estipulado en la letra chica del acuerdo que analizó el directorio.

Según se comprometió el organismo internacional, en noviembre próximo también habrá un desembolso, por lo que el monto global para lo que queda del año superará los u$s 10.000 millones. Previo a esto, sin embargo, el FMI realizará una nueva revisión.

Más desembolsos

Previo a este desembolso Massa ya había logrado ayer fondos por u$s 1385 millones que llegarán desde el Banco Mundial y del BID.



De ese total, u$s 650 millones corresponderán al Banco Mundial , dinero que será destinado a la promoción de la pymes, además de reforzar la política alimentaria. Así quedó establecido luego del encuentro que Massa mantuvo con Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial (BM).

Massa también se aseguró fondos frescos por parte del Banco Mundial. En este caso se sumarán u$s 735 millones a los u$s 1180 millones que ya se destinaron en lo que va del año , por lo que el monto global en 2023 sumará u$s 1915 millones.

En este caso el dinero se repartirá en cuatro ejes: la ejecución del puente Chaco-Corrientes, la represa Salto Grande, la construcción de escuelas en terreno bonaerense, y la prefinanciación de exportaciones para empresa dedicada a la economía del conocimiento.