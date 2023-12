El desesperado pedido de Patricia Bullrich a los legisladores de Juntos por el Cambio: "Cheque en blanco"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instó a los legisladores de Juntos por el Cambio a respaldar la Ley Omnibus presentada por el presidente Javier Milei. Durante una entrevista concedida al programa "Si Pasa, Pasa", dirigido por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Bullrich expresó su solicitud: "Quiero decirle al radicalismo, al PRO, al peronismo racional que voten esta ley, que le den un cheque en blanco de confianza al Presidente, y después empezará la discusión".



La ministra destacó la importancia de mirar más allá de los intereses individuales de los partidos y considerar el programa diseñado para evitar la crisis en Argentina: "En vez de pensar en sus intereses, piensen en que hay un programa pensado para que la Argentina no se muera, entonces háganlo".

Bullrich subrayó la necesidad de un respaldo sólido y enfatizó: "Cada miembro de Juntos por el Cambio tiene que pensar qué quiere la gente: volver al populismo depredador, a la suma de intereses, o quiere avanzar a un cambio. Es cambio o peor que la continuidad. Entonces, ¿dónde te sitúas ante la sociedad?".

La funcionaria recordó episodios históricos en los que se otorgaron emergencias a gobiernos anteriores y cuestionó la reticencia actual: "¿Es el único gobierno al que no le van a dar emergencia?". Enfatizó el deseo de aquellos que votaron a Juntos por el Cambio y a La Libertad Avanza, afirmando que el 100% de ellos "está queriendo que no se frene el cambio".

En otro segmento de la entrevista, Bullrich abordó la situación actual de Argentina, afirmando que sin cambios profundos, el país "toma más velocidad en el camino de la decadencia". Planteó la necesidad de un "shock" económico para despertar y asegurar un futuro, describiendo la situación como un "dilema con una sola salida".

En relación con el Protocolo de Mantenimiento del Orden Público, la ministra manifestó la aspiración del Gobierno de lograr que "la gente viva en la normalidad". Bullrich advirtió sobre las consecuencias de los piquetes, argumentando que "la pérdida que implica para el país los piquetes, no lo vamos a permitir". Subrayó la importancia del orden y la convivencia, afirmando que cortar calles y rutas afectaría negativamente a millones de argentinos.

Patricia Bullrich hizo un llamado al acompañamiento social y señaló la urgencia de la situación: "Sin apoyo no vamos a salir, vamos a quedarnos en el lugar en el que estamos y peor, nos vamos a autodestruir". Enfatizó la gravedad de la situación actual de Argentina, destacando que "no hay tiempo, es un paciente grave, que está en una situación gravísima. La Argentina está en destrucción total. Hay un solo camino, no hay dos".