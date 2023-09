Efecto inflación: más gremios presionan para adelantar el pago del aguinaldo

El nuevo salto de la inflación motivó que algunas empresas decidieran en los últimos días anticipar parte del pago del aguinaldo a sus empleados , que habitualmente se abona a mediados de diciembre. Luego de que se conociera la medida de algunos sectores, más gremios comenzaron a pedir que se adelante el pago de diciembre.

A los bancos Galicia, HSBC, Santander y BBVA Francés y aseguradoras que comunicaron esta medida se sumó la automotriz Toyota, que alcanzó un acuerdo con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) que conduce Ricardo Pignanelli para liquidar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto a los sueldos de septiembre.

Las fuentes de las empresas consultadas, en off the record, coinciden en que "hay un montón de liquidez" en el sistema; pesos que no pueden ir al dólar, con tasas de interés negativas en términos reales, se utilizan para cancelar deudas y anticipar futuros compromisos .

El principal ejecutivo de una fintech aseguró que las grandes compañías del país están llenas de pesos y también de incertidumbre sobre lo que va a pasar en noviembre y diciembre, después de las elecciones presidenciales .

"La consecuencia triste de la inflación es que las empresas que puedan quieren adelantar el aguinaldo, la inflación va comiendo la plata ", evaluó por su parte el economista Daniel Artana (FIEL) en declaraciones en Radio Continental.

No tenemos la necesidad ni la convicción como gremio de hacer esto.

No existe ninguna situación generalizada de este tipo en el sistema.

Acabamos de suscribir nuestro acuerdo salarial en el marco de paritarias libres como siempre lo hacemos con las cámaras empresarias y el... https://t.co/8yjbV8JcGz — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) September 21, 2023

Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, dijo en su cuenta de la red social X (ex Twitter): "No tenemos la necesidad ni la convicción como gremio de hacer esto. No existe ninguna situación generalizada de este tipo en el sistema. Acabamos de suscribir nuestro acuerdo salarial en el marco de paritarias libres, como siempre lo hacemos con las cámaras empresarias y el Ministerio de Trabajo".

La Bancaria acaba de cerrar la paritaria con una revisión bimestral del 5,2% retroactivo a agosto y del 16,8% para septiembre, lo que totaliza un aumento del 22% y lleva al salario inicial más la participación en las ganancias a $ 472.647,82 ; al tiempo que el bono por el Día del Bancario (6 de noviembre) quedó fijado "hasta el momento" en $ 406.654,92.

El adelanto del aguinaldo no es algo reciente sino que suele suceder en general en los primeros semestres para el sector bancario.