EE.UU. amplifica gestos de cooperación con Milei y pregunta por el rumbo

Estados Unidos le abrió las puertas al presidente electo Javier Milei. Después de un viaje que nació motivado por una cuestión religiosa y personal, el economista libertario tuvo la ocasión de empezar a afianzar su relación con interlocutores de la administración estadounidense. Ayer tuvo la ocasión de almorzar con el expresidente demócrata Bill Clinton y con el asesor de la Casa Blanca, Chris Dodd. Cuando arribe hoy a Washington, podrá intercambiar opiniones con Jake Sullivan, principal asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, así como con autoridades del Departamento del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional.

Hasta el momento, la principal definición provino de John Kirby, el vocero presidencial, que en su rueda de prensa de ayer señaló: "Queremos escuchar las ideas y ver cómo se desarrolla todo, ya que queremos seguir buscando formas de cooperar con la Argentina".

Kirby resaltó que "la Argentina es un socio vibrante en este continente en muchos temas", aunque luego dejó en claro que, antes de apurarse a dar una declaración más comprometedora en cuanto al apoyo de la gestión Biden a Milei, prefieren dejar que el agua comience a correr. Había cierta expectativa de que el presidente electo sea recibido por el jefe de la Casa Blanca. Pero Biden no iba a estar en Washington, y Milei todavía no asumió, con lo cual su visita fue particular.

Dólar MEP y CCL: señales económicas y el armado de Milei pegaron en los precios

Gobernabilidad: paciencia, pragmatismo y flexibilidad

"Estamos ansiosos por escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política económica, asegurándonos de tener la oportunidad de mantener abierta esa línea de comunicación", dijo.

La primera parada que tuvo Milei en Nueva York fue "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el Rebe de Lubavitch". Pasado el mediodía, el flamante mandatario se encontró con Clinton en el icónico Hotel Plaza, frente al Central Park.

El almuerzo, que fue agendado sobre la marcha, fue visto como un gesto de buena voluntad del Partido Demócrata. También fue una muestra de las relaciones que domina Gerardo Werthein, que como potencial embajador argentino en Washington se involucró activamente en la agenda. Karina Milei y Marc Stanley, el diplomático que representa a EE.UU. en Buenos Aires, también fueron parte de las actividades.

En paralelo, Luis Caputo -quien ocupará el cargo de ministro de Economía-, el consultor Santiago Caputo y el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvieron encuentros con inversores, banqueros y demás protagonistas del mundo financiero, justamente con el objetivo de dar un pantallazo general de las bases económicas que tendrá el gobierno.

Si bien no hubo ni habrá especificaciones demasiado profundas en este sentido, sí se pretendió al menos generar los primeros acercamientos.

El presidente electo partirá rumbo a la Argentina hoy por la noche, ya que el miércoles se desarrollará en el Congreso la asamblea legislativa en la que será reconocido, junto a Victoria Villarruel, como nuevos titulares del Poder Ejecutivo.

El nuevo Congreso

Legisladores electos de LLA se reunieron anoche con el objetivo de seguir avanzando con la asignación de cargos y la estrategia parlamentaria que tendrá el espacio de Milei en los próximos dos años, en los cuales, por sí mismos, no podrán conseguir una mayoría parlamentaria, lo que los fuerza a tejer acuerdos con terceras fuerzas.



Según supo este medio, los diputados electos se reunieron con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, mientras que los futuros senadores mantuvieron un encuentro específico con Villarruel, que será titular del Senado. Se avanzó en cuestiones vinculadas con el nombramiento de cargos vitales, como los jefes de bloque de ambas cámaras, así como las distribuciones de los legisladores en las diferentes comisiones parlamentarias.

En las elecciones generales del 22 de octubre, La Libertad Avanza obtuvo un total de 37 diputados nacionales y 7 senadores electos.