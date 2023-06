En medio de la interna al rojo vivo del peronismo para definir las candidaturas para las elecciones de este año, este sábado reapareció el ex presidente Eduardo Duhalde y expresó su postura al respecto.

"Somos hermanos de patria y no tenemos que pelearnos. Los que queremos la unidad de los argentinos tenemos que dar el ejemplo. Es una vergüenza lo que está pasando. Son unos imbéciles, no hay que pelearse más, por favor", enfatizó el ex mandatario.

En esta misma línea, Duhalde dijo que "hay que terminar con esta pelea estúpida. Y tiene que gobernar gente que sepa gobernar".

Reapareció Duhalde y destrozó al peronismo por su interna: "Es una vergüenza, son unos..."

Con respecto al actual Gobierno, el ex jefe de Estado consideró que el ciclo de la vice Cristina Kirchner y La Cámpora está terminado. A su vez, criticó duramente a Máximo Kirchner: "No le veo futuro político, nunca ha gobernado nada".

Asimismo, Duhalde también se hizo un momento para opinar sobre el presidente Alberto Fernández: "No sabe demasiado gobernar, pero no me quiero meter en eso".

Sobre cuál considera que es la mejor manera para elegir a los candidatos de cada partido, el ex presidente afirmó: "El candidato único huele a dedo, eso no sirve en la política. Para mí lo mejor es que la gente elija".

En este sentido, agregó: " Tampoco soy un fanático de las PASO, pero creo que en este momento particular las PASO sería un buen elemento. Palpo la tristeza que hay en la gente en las calles".



Por último, Duhalde señaló qué pasos debería seguir la próxima administración que asumirá en diciembre: "Hay que armar comunidades para gobernar municipios, provincias y Estado nacional, que es lo que me tocó hacer a mí. No fue un milagro lo de 2002, nos juntamos todos e hicimos un gobierno de unidad nacional. El único en la historia argentina".