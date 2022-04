Dura definición de una legisladora isleña: "Argentina necesita corregir su postura agresiva e inhumana"

" Argentina necesita corregir su postura agresiva e inhumana hacia las Falklands (Islas Malvinas) ya que ocupa una posición irrazonable para socavar los derechos humanos de los habitantes de las Islas. No hay conversación que puedas tener con un país que ocupe esa posición". Desde Puerto Argentino la legisladora de las islas Teslyn Barkman lanza un duro cuestionamiento al Gobierno de Alberto Fernández, a 40 años de la guerra.

Barkman no nació durante la guerra ya que tiene 34 años. Pero vivió toda su vida en las islas. Fue periodista y dice que siempre vivió con el temor permanente del conflicto bélico con Argentina. "Crecer con un futuro amenazado por la Argentina es innecesario e incorrecto" , dijo Barkman en diálogo con El Cronista.

A lo largo de la entrevista, esta legisladora especializada en temas económicos destacó que "el Gobierno argentino intenta imponer sanciones económicas injustificadas a empresas que trabajan en las Islas Malvinas".

-¿Cómo está actualmente la economía de las islas?

-Las Falklands (Malvinas) tienen una economía basada en el comercio: los productos pesqueros representan el 92% de las exportaciones. La lana y la carne son un 6% combinado y la agricultura. Debido al Covid-19, nuestro mercado turístico se adaptó durante 2020 y 2021 con el apoyo de un plan de viajes del Gobierno de las Falklands (Islas Malvinas) para apoyar a las empresas. Seguimos siendo una economía saludable con la entrega de un alto nivel de servicios a nuestra gente.

Nuestra economía es próspera y, gracias a los procesos de buena gobernanza, no tenemos deuda nacional y tenemos una buena cantidad de reservas. En reconocimiento a esto, las islas recibieron recientemente una calificación crediticia soberana A+ reconocida a nivel mundial.

-¿Cuáles son las zonas donde hubo más inversión extranjera?



-Hay participación de empresas extranjeras, particularmente en una de nuestras pesquerías. En las empresas conjuntas, la participación mayoritaria estará en manos de las empresas locales.

Alberto Fernández habló con la BBC sobre Malvinas: "Si algo tengo claro es que no son inglesas"

-¿Existe la posibilidad de que la Argentina pueda sumarse en el futuro a la exploración conjunta de petróleo o a la pesca con los isleños?

-No. No hay confianza de los isleños o los empresarios de aquí con las empresas argentinas . La posición constitucional que ha tomado la Argentina, y su propia ley interna y los intentos específicos de restringir nuestra economía, probablemente impedirían la participación de todos modos.

-¿Cuáles son los principales problemas que tienen hoy con el Gobierno argentino?

-El Gobierno argentino intenta imponer sanciones económicas injustificadas a las Falklands (Islas Malvinas). También tienen una larga campaña de propaganda nacional e internacional destinada a deshacer la historia y la cultura del pueblo de las Islas. Se han negado a participar en un nivel científico básico que realmente ayudaría a todos en el Atlántico Sur y a las pesquerías argentinas.

Para mí, la forma en que el Gobierno argentino intenta socavar los derechos humanos no es la acción de una democracia madura. La forma en que han priorizado atacar a los habitantes de las Falklands (Islas Malvinas) por encima de sus propios intereses económicos y la salud del océano es irresponsable e injusta. Espero que el pueblo argentino pueda ver a través de la cortina de humo.

-¿Cree que es probable lograr algún tipo de solución con la Argentina para resolver el conflicto de manera pacífica?



-Argentina ocupa una posición irrazonable para socavar nuestros derechos humanos y quitarnos nuestro hogar. No hay conversación que puedas tener con un país que ocupe esa posición. Argentina necesita corregir su propia postura agresiva e inhumana hacia las islas sus habitantes.

-¿Cuál es el aprendizaje que la guerra les dejó?