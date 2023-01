Dura crítica de EE.UU. a la CELAC por la presencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua

A solo 48 horas de concluir la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el gobierno de Estados Unidos minimizó al bloque regional porque no cuenta con las herramientas necesarias para defender la vigencia de los derechos humanos frente a las posibilidades que ofrece la Organización de Estados Americanos (OEA). Las declaraciones partieron del flamante embajador de Washington en ese organismo multilateral, Francisco Mora, en una teleconferencia con medios de toda América.

"La OEA es una organización multilateral indispensable. Es el único foro dentro del hemisferio occidental en el que no solo Estados Unidos está representado con una silla sino que los países elegidos democráticamente tienen representantes y todos están comprometidos a defender la democracia y los derechos humanos en un momento donde estamos viendo la erosión de las democracias", remarcó al inicio de su exposición, en tácita crítica a algunos miembros de la CELAC.

Y señaló que " más que nunca la OEA (es) importante porque tiene su Carta Interamericana que demuestra el compromiso de todos los países en defender y promover la democracia ". De allí el énfasis que una y otra vez el representante del presidente Joe Biden le puso al organismo internacional como el único que cuenta con las herramientas para consolidar estos procesos en la región.

Al ser consultado por el diario La Nación sobre la reciente cumbre de la CELAC en donde la defensa de la democracia estuvo presente -a la par de fuertes cuestionamientos desde afuera de la cumbre por la participación de representantes de gobiernos cuestionados por violaciones de los derechos humanos como Venezuela, Cuba y Nicaragua-, Mora insistió en las diferencias entre ambos bloques. Subrayó incluso que en la OEA, las sillas de los tres países, a los que cuestionó por la violación de estos derechos, están vacías.

"Como usted sabe, en América Latina y el Caribe hay toda una serie de organizaciones, ejemplos de integración y cooperación, existe el Caricom y la Unasur. Pero no hay otra organización (como la OEA) donde todos los países del hemisferio democráticamente elegidos tienen presencia y tienen la capacidad de resolver todos los problemas que vemos ", explicó el embajador de la Casa Blanca.



Enumeró que hay toda una infraestructura, tratados, incluso mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "que hace un trabajo importantísimo" y "que no existen en ningún otro organismo regional". Por eso es "en la OEA donde nosotros (Estados Unidos) tenemos una presencia, hay un compromiso para defender los valores de la democracia y los derechos humanos y eso es único en la región".

De allí la importancia de "demostrar su relevancia" y que "es indispensable para enfrentar los problemas regionales", sostuvo el nuevo representante de Washington en el organismo. En rigor, la misma línea que la Casa Blanca sostiene y que hizo pública en Buenos Aires durante la cumbre de la CELAC al ponderar la OEA como el organismo hemisférico por excelencia.

A lo largo de su exposición y al momento de las preguntas, Mora volvió una y otra vez sobre el concepto de que " la OEA es un grupo de países que tienen representantes de gobiernos que han sido democráticamente elegidos . Y que más allá de la presencia legal de Nicaragua, Cuba y Venezuela, "en estos momentos esas sillas están vacantes".

"Nos parece que si vamos a ser consecuentes y nos vamos a comprometer con la Carta de la OEA, países donde existen esos regímenes no deben tener presencia en la OEA", remarcó. Así y todo, valoró el proceso de diálogo que tiene lugar entre gobierno y oposición venezolanas en México y opinó que " no hay razón para pensar que el próximo gobierno que surja de estas elecciones justas, no pueda volver" al organismo.





Quién es Francisco Mora

El flamante representante permanente de EE.UU. en la OEA habla en perfecto español dado su origen cubanoamericano. Es licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad George Washington y cuenta con una maestría en Artes y un doctorado en Filosofía por la Universidad de Miami. Estudió además en la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1984 y participó en un programa de estudios centroamericanos en 1988 en Costa Rica.

Trabajó como subsecretario Adjunto del Departamento de Defensa para el Hemisferio Occidental durante la gestión de Barack Obama, entre 2009 y 2013. Allí recibió la medalla por Servicio Público Excepcional, que entrega el titular de esa oficina.