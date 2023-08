La confesión de un libertario siembra dudas sobre el plan Milei

Tras el triunfo de Javier Milei en las PASO, los referentes de La Libertad Avanza (LLA), partido que lidera el "anarcocapitalista", le bajaron el tono a las promesas de campaña. En los últimos días, dejaron en evidencia contradicciones, marchas y contramarchas y diferencias en torno a su Plan de Gobierno.

"Ya lo discutimos varias veces de cuándo va a ser el proceso de dolarización, no sé si vamos a llegar a hacerlo en el primer mandato de gobierno o si lo va a hacer otro gobierno", dijo Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno de La Libertad Avanza.



Las declaraciones del candidato porteño fueron en la noche del lunes, en el canal de noticias A24. Pero lo cierto es que no es la primera vez que desde el espacio que conduce Milei ponen en dudas los plazos que le tomaría al economista poner en marcha su principal promesa de campaña, en caso de ser electo presidente.

Esta vez, fueron un paso más allá, Marra dio a entender que, incluso, la dolarización de la economía podría no concretarse en los primeros cuatro años de mandato.

Así como el porteño le bajó el tono a la medida, lo mismo había hecho semanas atrás el economista Emilio Ocampo, quien suena como posible ministro de Economía en un eventual gobierno del libertario. Pero no había ido tan lejos. Habló de "meses", no de "primer mandato".

Semanas atrás, el autor del libro Dolarización, una solución para la Argentina: "Nuestro cálculo es que en 16 meses todos los pesos se canjearán por dólares . Será un proceso paulatino, como sucedió en Ecuador que llevó un total de nueve meses".

Vale aclarar, a todo esto, que antes de poner en marcha cualquier tipo de dolarización, esta debería ser aprobada por el Congreso de la Nación donde los libertarios no tendrán, ni por asomo, los números necesarios para poner en marcha la medida.

Otro ítem en donde La Libertad Avanza empezó a poner reparos es en la reducción del gasto público. Mientras que en el Plan de Gobierno que presentó el partido que conduce Milei se plantea como "primera tarea" reducir gastos por 15% del PBI, otro de los economistas que forma parte de la mesa chica de La Libertad Avanza, Dario Epstein, tuiteó días atrás que "hay que bajar el gasto público al menos 5% (del PBI)". 10 puntos porcentuales menos.

Por este tipo de declaraciones, que dejan en evidencia que buena parte de las promesas de campaña de Milei llevarían tiempo, o que podrían quedar en la nada en caso de no tener el aval del Poder Legislativo es que, en los últimos días, en las redes sociales bromean con la expresión "Javier Delay".





Con Milei, ¿habría ajuste a las provincias?

El otro ítem en donde LLA pone la lupa para ajustar el gasto es en las transferencias no automáticas a provincias. "Si no se les giran fondos adicionales porque no los tenemos, el gasto baja otros tres o cuatro puntos", dijo Epstein días atrás.

Sobre este punto, el fin de semana, la candidata a diputada Marcela Pagano dio a entender que, en un eventual gobierno de Milei, esos fondos, en lugar de eliminarse como pregonaban en el partido, podrían ser utilizados a cambio de votos en el Congreso.

"Esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei", alertó Pagano sobre las transferencias discrecionales.

"Los gobernadores le piden a Nación transferencias discrecionales, plata. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei", arrojó la periodista en diálogo con TN. Así, evaluó que existirá "una suma de equilibrios y poder", al que podría apelar el Poder Ejecutivo a cambio de la aprobación de leyes en el Congreso.

"Cuando hablamos de fuerzas de la política, el gobernador necesita de sus diputados y senadores, y esa es la fuerza de la negociación de la política bien entendida. Sin que haya cosas raras", se explayó.