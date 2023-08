La historia detrás del fenómeno libertario en redes: quién maneja las cuentas de Milei y cómo se organizan

"Somos muy pocos empleados para la comunicación de La Libertad Avanza, menos de diez", explica a El Cronista uno de los pocos designados por Javier Milei para coordinar esa área del frente libertario, que supo aprovechar un esquema descentralizado de militancia en el ecosistema digital para posicionarse de manera más eficiente frente al electorado y en todas las plataformas mainstream.

El economista y diputado nacional confía en que su manejo de redes sociales no precisa modificaciones. Es así que aún no delegó la administración de su cuenta de Instagram ni de Twitter, en las cuáles él publica y comparte un gran caudal de publicaciones en sus tiempos libres.

En tanto, el influencer Iñaki Gutiérrez -una de sus personas de mayor confianza- es quien gestiona su cuenta de TikTok y produce los cortos vídeos en formato vertical que han llegado incluso a medir más de 9 millones de visualizaciones.

En YouTube ocurre una situación particular: allí Milei relega la difusión de sus participaciones televisivas a cuentas periféricas. Si bien sube videos en su canal oficial, estos no superan en promedio las 10.000 visitas, mientras que las más reconocidas pueden llegar a hacer hasta 1 millón en tan solo un día.

Con casi 900.000 suscriptores, la cuenta libertaria más exitosa es la de El Peluca Milei, creada y administrada por Tomás Jurado, quien en noviembre de 2020 decidió crear una cuenta dedicada exclusivamente a grabar las participaciones del economista libertario en cuanto medio se presentara.

Los videos más vistos del canal de El Peluca Milei.

Hoy, el periodista deportivo de 23 años consigue vivir de la monetización de sus videos. Incluso, estos crecieron de manera exponencial recientemente: de los diez que superan el millón de visualizaciones, ocho no tienen más de tres semanas.



Otro caso paradigmático en la plataforma de videos es el de Mariano Pérez, creador de BreakPoint, el principal canal de streaming libertario. Hace dos años atrás y con solo 18 años, el estudiante de periodismo deportivo llegó a la Capital Federal desde Necochea y con entrevistas esporádicas comenzó a tener vínculo con dirigentes del espacio.

Cuando Milei tiene eventos de gran relevancia, hay igual cantidad de seguidores libertarios mirando su stream que audiencia en los canales de YouTube de La Nación o C5N. Con el paso del tiempo su actividad comenzó a tener de gran rentabilidad, debido a los cientos de donaciones que recibe en cada transmisión.

Mariano Pérez junto a Ramiro Marra en vivo, durante el primer acto político de Javier Milei en 2021.

Ambos creadores de contenido se constituyeron como personas de confianza de Javier Milei, que incluso a veces le relega a Pérez la transmisión de ciertos acontecimientos de campaña.



También lo son del candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, quien desde la campaña legislativa del 2021 les presta sus oficinas de su financiera Bull Market Brokers para que puedan trabajar desde allí. El vínculo con el dirigente porteño es tal que fueron, junto a sus padres, las cuatro personas que lo acompañaron a votar en las PASO. La transmisión de esas horas -que incluyó el sufragio de Milei- tuvo más de 281.000 visitas.

Cómo se organiza internamente La Libertad Avanza

La Libertad Avanza consiguió imponerse en 16 provincias sin tener en esos territorios una militancia o una burocracia partidaria consolidada. Ayudado por la crisis económica y social, los altos niveles de conocimiento de Javier Milei -y sus propuestas- no pueden explicarse sin la masividad que tiene en el ámbito digital.

Casi como una contradicción, la alianza libertaria tuvo su performance más baja en donde se gestó el espacio y donde funciona su principal búnker político, la Ciudad de Buenos Aires. Ubicada en el microcentro porteño, la principal oficina en donde se reúnen dirigentes cuenta con una afluencia significativa de influencers y creadores de contenidos digitales: es difícil no encontrar en cualquier momento al menos uno de estos referentes.

Javier Milei durante la transmisión de su plan de gobierno previo a las PASO.

Allí no se debate una estrategia común, incluso la directiva es la opuesta: descentralizar la cadena de mandos y que cada cuenta actúe como lo crea necesario.

"Es todo muy orgánico en el sentido de militancia. No es que tengamos 200 empleados de comunicación como tenía Larreta. Para esta campaña estamos los mismos que en 2021. Para estas elecciones no se sumó nadie más porque ya con eso nos alcanza", le confiesa a El Cronista una de las principales personalidades libertarias en Twitter. Incluso, teoriza que "lo único que genera tanta gente es una burocracia insólita que termina haciendo contenidos vacíos que no dicen nada".

"A mí me hablan personas que tienen un canal de YouTube o una cuenta en otra red y me preguntan cómo pueden ayudar. Nosotros solamente le decimos que difundan las propuestas de Javier. Son todos independientes y no hay una bajada de línea", comenta.

Los memes y la dinámica de la derecha en redes

El periodista y escritor de ¿La democracia en peligro? Cómo los memes y otros discursos marginales de internet se apropiaron del debate público, Juan Ruocco, hace especial énfasis que la principal característica de la militancia digital nativa de Milei es su capacidad de "habitar internet de una manera orgánica".

Ya sea por la utilización de memes o recortes televisivos, las intervenciones que realizan las cuentas que lo siguen "le dan una ventaja por sobre la que pueden realizar los especialistas de comunicación digital de los demás candidatos".

"Milei ya tiene un grupo muy orgánico que impuso una narrativa propia sobre la propia intervención memética", puntualiza además Ruocco. Un ejemplo de esto es que en las últimas semanas estas cuentas popularizaron el término Las Fuerzas del Cielo, para denominar así a la militancia libertaria en redes, personificándolos con personajes del reconocido animé Dragon Ball Z. Así, quien en las últimas semanas comenzó a apoyar al candidato libertario es pasible de ingresar a ese grupo.

Paso a dejarles un saludito pic.twitter.com/XQCj0aEADc — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 25, 2023

¿Qué cercanía tiene la aparición de este fenómeno con los movimientos alt-right en Estados Unidos?, preguntó este medio a Ruocco, quien ve similitudes, pero dinámicas diferentes. "En nuestro caso las redes que se usaron fueron bastantes más mainstream. No fue un fenómeno que nació en el equivalente argentino a 4chan, aunque sí los foros de Reddit el 90% de los posteos son pro-libertarios desde hace años", explica, para puntualizar que "este movimiento tuvo masividad gracias a diferentes influencers".

Tal vez la primera personalidad de ultraderecha que generó un gran caudal de visitas en YouTube fue el escritor Agustín Laje, quien desde más de cinco años atrás mantenían gran repercusión sus videos en contra del feminismo y diferentes cuestiones de género. De similar perfil y con una mayor orientación sobre coyuntura política se popularizaron los videos de Eduardo Prestofelippo, mejor conocido como El Presto.

Agustín Romo, director de comunicación digital de LLA, y Javier Milei.

En Twitter, dos de los principales artífices de la "lucha contrahegemónica" de los últimos años son Daniel Parisini -mejor conocido como Gordo Monstruo- y Agustín Romo. Este último se consolidó como director de comunicación digital de La Libertad Avanza y es además candidato a diputado provincial por la Séptima Sección bonaerense.

Es así que este fenómeno conservador en redes es anterior a la incursión del economista libertario en la política. El antropólogo Pablo Semán y el sociólogo Nicolás Welschinger explican este fenómeno a partir de un crecimiento paulatino, asimilable de años atrás y que se fue expandiendo por etapas: un primer público dogmático que pregona el antiglobalismo y antifeminista que comenzó la articulación de una discursiva de derecha; un segundo público que suscribe al calor de la pandemia y el crecimiento de Milei como figura mediática y en calidad de político en ciernes; y un tercer público que consolidó su masificación durante estos últimos meses durante su campaña presidencial y el recrudecimiento del hastío hacia la clase política .

El éxito libertario y la comunicación de los otros espacios

En torno a esta última oleada, la consultora especializada Similarweb publicó un estudio que consignaba que durante el año de medición, Javier Milei había tenido un caudal de búsquedas en Google de hasta cuatro o cinco veces el volumen que tenían Sergio Massa, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Dada la amplia cobertura que tuvo en los últimos años en los medios tradicionales, así como su masividad en redes, La Libertad Avanza no tuvo que hacer esfuerzos en términos de inversión publicitaria. Las cifras de inversión en publicidades electorales de Meta y Google dan indicios de ello: en el último mes antes de la veda, La Libertad Avanza no gastó ni un solo peso en comparación a otros competidores como Hacemos por Nuestro País, de Juan Schiaretti ($ 120.600.000), Unión por la Patria ($ 111.000.000) y Juntos por el Cambio ($ 92.000.000).

Diapositiva del estudio de Similarweb LATAM publicado en julio. (Captura)

Sobre este la estrategia comunicacional de otros espacios, la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes y coautora de Fake news, trolls y otros, Natalia Aruguete, menciona que "el cambio, a partir de las PASO, se observa, por un lado, en el tipo de agenda que intentó instalar cada candidato, como su marca personal y empezaran a concretar una serie de propuestas de política pública a las que quieren quedar asociados. En este escenario, Milei logró marcar una agenda muy disruptiva alrededor de la cual se posicionan los demás, a veces de manera defensiva".

"Creo que la apuesta de los otros dos candidatos, Bullrich y Massa, en lo que resta de la campaña deberá apuntar a promover una agenda en la que corran con ventajas relativas y alrededor de la cual tengan legitimidad", señala.