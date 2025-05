Dólares del colchón: los detalles que faltaban y las contradicciones del Gobierno

Tras la victoria en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el presidente Javier Milei reconoció el verdadero motivo por el que se suspendió el anuncio para que los argentinos saquen los dólares del colchón la semana pasada.

"Mi definición es que todavía quedaban cuestiones legales por definir", aseguró Milei en una entrevista con A24. Lo que expuso que el motivo que marcó el vocero presidencial, Manuel Adorni, de no ser acusada de una "medida electoralista" por el kirchnerismo era mentira.

Sino que era que a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo la órbita del Ministerio de Economía le falta la letra chica de la medida para la "remonetización en dólares".

Lo que se dejó a entrever en una repuesta del fisco nacional. Ante la consulta de El Cronista sobre la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General (RG) no pudieron confirmar que serían el viernes en caso de realizarse el jueves pasado.

La estimación del Gobierno, en palabras del presidente, es que los argentinos tienen en el colchón entre u$s 200 mil y u$s 400 mil millones que oscila entre el 33% o el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). Siendo una cifra similar -la primera- a la que tienen en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más del u$s 200 mil millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país", afirmó la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

Se trata de una cifra a la que se llega a pesar del Régimen de Regularización de Activos que se aprobó en la Ley 27.743 y en cuya "Etapa 1" estaba la posibilidad de exteriorizar dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera sin costo hasta u$s 100 mil.

En el mismo, según los datos que dio a conocer ARCA, se exteriorizaron más de u$s 20 mil millones tanto en Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) como en ALyC.

Las contradicciones del Gobierno

El discurso del Gobierno sobre la medida "que iba a sorprender a muchos" cambio con el correr de los días desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo adelantó durante su exposición en Expo EFI dos semanas atrás, el 28 de abril.

"Todavía quedaban cuestiones legales por definir", admitió sin embargo Milei luego de que el Gobierno postergara el anuncio previsto para el jueves pasado con la justificación de que no quería que se use políticamente. La letra chica, en definitiva, no estaba.

Así, el discurso paso de una medida en la que trabajan la ARCA y el BCRA bajo la órbita del Ministerio de Economía y que no sería igual al blanqueo de capitales lo que daba a entender que no era necesario pasarlo por el Congreso.

Pero en la segunda entrevista que dio el jueves pasado Adorni a A24 el discurso dio un giro inesperado. "El anuncio es súper importante. Te diría que va a ser de los más importantes desde que asumimos. El presidente la define como la dolarización endógena, además va a incluir el envío al Congreso de modificaciones a la Ley Penal Tributaria, la Ley de Procedimiento Tributario o la Ley Penal Cambiaria", comentó.