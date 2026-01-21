La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva escuchó el discurso de Trump y a la salida habló con El Cronista y los medios argentinos en Davos.

“Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, dijo Georgieva ante la consulta sobre Argentina. El Fondo ya había elogiado la mejora en el arranque del año para fortalecer al BCRA, un punto que quedó pendiente hasta el momento .

“Empezaron con el pie derecho”, dijo la portavoz del organismo la semana pasada Julie Kozack, que señaló que el ritmo de compra era mejor del previsto.

Reunión con el FMI

Sobre la posibilidad de un encuentro con la delegación argentina, planteó que “el tiempo es muy corto” pero anticipó que podría haber una reunión informal: “estamos tratando de tener aunque sea un abrazo”.

El FMI llevará adelante una misión en Buenos Aires en febrero para analizar los números del cierre de 2025.

La revisión de la economía incluirá un “waiver” por no haber cumplido con la acumulación de reservas prevista en el programa, aunque el visto bueno del Fondo al cambio de las bandas para el dólar y el nuevo ritmo de acumulación, mejora las perspectivas de acumulación hacia adelante.

Milei en Davos

El Fondo planteó de todas formas que el objetivo es que la Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales de deuda para rollear los pagos de deuda que este año representan u$s 20.000 millones. De este total ya se pagaron u$s 4300 millones a los bonistas reestructurados, pero el Gobierno tuvo que recurrir a un REPO con bancos internacionales por u$s 3000 millones, de los que se aplicaron u$s 2000 millones.

Milei está acompañado en Davos por el ministro de Economía Luis Caputo, el de Desregulación Federico Sturzenegger y el canciller Pablo Quirno.

Esta semana, el FMI actualizó sus proyecciones para la economía mundial y mantuvo la previsión de un 4% para la Argentina, que representa una leve desaceleración contra el 4,5% que estima como cierre de 2025. Pese a eso, el mercado celebró que la proyección quedara sin cambios en medio de un contexto de mayor tensión global.

Georgieva, en su breve diálogo con El Cronista, se mostró conforme con las perspectivas para la economía argentina. El FMI apuesta a que avances las reformas como la laboral y la impositiva. Este miércoles, en Davos, Milei aseguró ante empresarios que se presentará la nueva legislación laboral en las extraordinarias y que en marzo, cuando empiece el año legislativo, se promoverá la reforma tributaria.