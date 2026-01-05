El Gobierno tiene en la mira los u$s 600.000 millones fuera del sistema local mientras arranca la Ley de Inocencia Fiscal con la que esperan volcar parte de esos fondos a la formalidad.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que los argentinos tienen fuera del sistema formal aproximadamente unos u$s 600 mil millones: “Los argentinos tienen aproximadamente u$s 200.000 millones en billetes físicos en cajas de seguridad nacionales. Además, se estima que tienen más de u$s 400.000 millones en el extranjero”.

Daza convocó este dato en respuesta al economista Robin Brooks que marcó que la salida de capitales de Argentina en septiembre fue muy superior a la de 2019 y que el ajuste de las bandas cambiarias en línea con la inflación responde a la voluntad de la “elite argentina” que “posee una gran riqueza financiera y de otro tipo que perdería valor si se abandona”. Según Brooks, la falta de flotación del tipo de cambio alimenta la caída del PBI y aleja la posibilidad de ingresos de divisas.

El argumento del viceministro es que los argentinos están dolarizados, que “prácticamente toda la riqueza se mantiene en dólares” y que esta moneda sirve como “unidad de cuenta principal para las formas iliquidez de riqueza”.

I have known @robin_j_brooks as a serious economist for many years. But his recent commentary on Argentina has prompted me to speak up.



Until now, I have refrained from commenting on Robin’s posts about Argentina, as most contained little substantive information.



However, his… https://t.co/GJM8syd2zh — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) January 4, 2026

Además, explicó que las devaluaciones no perjudican al sector más rico de la sociedad: “Los sectores más ricos de la sociedad están totalmente dolarizados: convierten periódicamente dólares a pesos únicamente para cubrir gastos cotidianos y prácticamente no tienen posiciones en pesos. Las devaluaciones y depreciaciones del peso generan transferencias masivas de riqueza de los trabajadores asalariados a los ricos, erosionan los salarios reales y profundizan la pobreza de los más vulnerables”.

Lo que llamó la atención fue la estimación de Daza, que asciende a u$s 600.000 millones fuera del sistema local. El FMI ya se había referido a los “dólares en el colchón” y hablaba de unos u$s 400.000 millones que podrían volver a la formalidad. Según el informe de Balanza de Pagos de Indec, los activos externos de otros sectores ascienden a u$s 419.549 millones entre inversión directa, de cartera y otras inversiones, de las cuales u$s 251.000 millones son en depósitos y monedas.

Desde Suramericana señalaron que en 2025 las tenencias de moneda y depósitos acumularon un aumento de u$s 8710 millones: “Si se considera una visión de mayor plazo, en los últimos diez años los argentinos han aumentado sus depósitos y tenencias de moneda extranjera por un valor cercano a los u$s 100.650 millones”.

“La volatilidad política, macroeconómica e institucional explica gran parte de este comportamiento, que ‘drena’ recursos a la economía que podrían ser utilizados para mejorar su infraestructura productiva y su competitividad externa. Para dimensionar el tamaño de este stock, considerando los datos al tercer trimestre de 2025 implica un 66,7% del PIB en dólares corrientes”, concluyeron desde la consultora del exministro de Economía, Martín Guzmán.

Con la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno busca que los “dólares del colchón”, englobados dentro de los u$s 251.000 millones relevados por Indec, entren en circulación. La expectativa está puesta en que se usen para transacciones corrientes para aumentar la circulación de la divisa y concretar la mentada “dolarización endógena”. Además, su formalización ayudaría a aumentar una recaudación que se vio golpeada en 2025 por la base de comparación que implicó 2024, en especial alimentado por el impuesto PAIS tras la devaluación aplicada por Javier Milei, y por el estancamiento de la actividad.