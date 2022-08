Dólar: un genio de Wall Street advirtió que la divisa podría desplomarse, ¿cómo impactará en Argentina?

El economista, historiador y profesor de ciencias políticas de la Universidad de California Barry Eichengreen alertó por el "cambio de giro" que podría experimentar el dólar, si la economía y la inflación en los Estados Unidos "se debilitan" , lo que obligará a la Fed hacer una pausa en su política agresiva de suba de tasas.

"Algunos invocarán el aumento del riesgo geopolítico de la interminable guerra entre Rusia y Ucrania y el estatus del dólar como refugio. Puede haber aún más flujos de refugio con tensiones alrededor del Estrecho de Taiwán e Irán. Pero al final del día, los movimientos de divisas recientes han sido impulsados por los bancos centrales" , apuntó el académico en su artículo "Is the dollar about to take a turn?".

Dólar a la baja, ¿cómo impacta en Argentina?





El texto publicado el último martes en el portal Financial Times, insiste en que la tendencia regresiva del dólar "será cierto a futuro" , garantizado ahora por la "inexistencia de razones" para que se articulen "aumentos adicionales" , lo que podría reducir la presión "desastrosa" y "espectacular" que experimentaron países en desarrollo como Argentina o Sri Lanka.

"Es cierto que no es noticia que, tras haberse quedado atrás de la curva, la Fed ahora esté luchando por ponerse al día. Por lo tanto, la expectativa de nuevas subidas de tipos por parte del presidente de la Fed, Jay Powell, y otros ya está en el mercado. En otras palabras, no hay ninguna razón por la que esos aumentos adicionales de la tasa de política deban mover al dólar más alto" , subrayó.

En esta línea, Eichengreen repasó cómo el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) a pesar de haber iniciado con "cautela" su ciclo de ajuste "se están moviendo notablemente más lento''.

"La reducción de los suministros energéticos rusos ya está pesando sobre el crecimiento europeo, y las tasas de interés más altas harían tambalearse al frágil mercado de deuda italiano, dado el aumento inoportuno de la incertidumbre política en ese país" , continuó.

Además, para el economista de la Universidad de California, se suma un riesgo aún más inquietante: la recesión en los Estados Unidos.

"El precio actual del dólar se basa, para repetir, en la expectativa de que la Fed continúe aumentando las tasas. Esa expectativa se basa, a su vez, en la esperanzadora suposición de que la economía estadounidense continuará expandiéndose. Si la desaceleración diseñada por la Fed se extiende desde el mercado inmobiliario hasta las ventas minoristas y la inversión empresarial, el efecto combinado arrastrará no solo el gasto estadounidense sino también la inflación" , advirtió.

"Entonces, si la economía y la inflación se debilitan, la Reserva Federal hará una pausa y el dólar cambiará de dirección. Este ya no es un riesgo que se pueda descartar" , concluyó.

