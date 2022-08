Dólar soja y FMI: Sergio Massa apura una decisión clave para el agro antes de la reunión con Kristalina Georgieva

El ministro de Economía Sergio Massa ya tiene encuentro confirmado con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Será durante la semana del 6 de septiembre próximo, y representará el debut del funcionario en el ámbito internacional y como referente de la Argentina en las negociaciones con el organismo.

La novedad es sin dudas positiva, aunque al mismo tiempo le pone una presión extra al Gobierno, que debe resolver cómo logra que el campo comience de una vez a liquidar las exportaciones , lo que permitiría un importante ingreso de dólares al país.

Sin este punto allanado, el Gobierno sabe que llegará al primer encuentro con el Fondo Monetario con una situación delicada por resolver.

" El objetivo central es tener cerrado este tema antes del viaje de Massa , como para poder ir tranquilos y sabiendo que todo está en marcha. Se está trabajando mucho para lograr una medida que logre cubrir los intereses del campo, pero desde ya con ciertos límites", sostuvo a El Cronista una fuente oficial.

por el camino del dólar tarjeta

Además, especificaron que el camino que más claro aparecería hoy tiene que ver con la aplicación de un valor similar al del "dólar tarjeta" (hoy en torno de los $ 250), aunque no hay consenso en el Gobierno respecto de esta variable, ya que algunos funcionarios no quieren saber nada con la idea de imponer distintas cotizaciones.

El tiempo del Gobierno también se acorta si se tiene en cuenta que el miércoles próximo vence el plazo fijado por la última resolución del Banco Central en este sentido, y que puso en marcha el "dólar soja".

En lo práctico esto no tendría mayor incidencia porque la realidad indica que las exportaciones por esta vía no llegaron, ya que las ventas al exterior del sector totalizaron no más de u$s 100 millones a través de la herramienta del BCRA .

Sin embargo, si estaría marcando el fin de un mecanismo que había sido lanzado como una solución a la falta de dólares del campo, algo que evidentemente no ocurrió.

En lo que va del año, los productores vendieron 22,3 millones de toneladas de soja , cuando en el mismo período del año pasado habían vendido 27,8 millones de toneladas (unos u$s 31.000 millones), aunque la perspectiva a futuro no es la ideal.

Según estima la Bolsa de Comercio de Rosario, en las condiciones actuales, se podrían tocan los u$s 18.000 millones . Sin embargo, esa perspectiva podría cambiar -para mal- si los productores entienden que les resulta más conveniente continuar guardando los granos en lugar de venderlos.

Según los propios referentes del campo, el agro hoy no tiene una necesidad fuerte de vender ya que logró buenos resultados con la comercialización del trigo y el maíz, por lo que lo poco que se está exportando tiene que ver con necesidades puntuales de los productores .

El otro punto que está en discusión está relacionado con el porcentaje del dinero del total liquidado que reciben. De acuerdo con el instrumento que lanzó el Banco Central durante la gestión de Silvina Batakis al frente de Economía, aquellos que liquiden la soja antes del 31 de agosto podrían acceder con el 30% del pago recibido por su mercadería en dólares al valor oficial . Con el 70% restante, en cambio, se debería abrir un plazo fijo atado al avance del tipo de cambio.

El campo pretende que se incremente el porcentaje a recibir en efectivo.

Ya fuera de lo técnico, uno de los ejes centrales de las discusiones entre el Gobierno y el campo tiene que ver con que, antes de oficializar un valor determinado para el "dólar soja", los funcionarios quieren lograr cierto compromiso por parte de los productores en cuanto al volumen que liquidarán. Y del otro lado, el campo exige saber qué valor será el que se les dará, para poder hacer esas estimaciones.