Dólar agro: cuántas divisas piensa sumar el Gobierno con el nuevo incentivo a los exportadores

Hubo aplausos. Tímidos, no exultantes, pero a las 13.46 algunos de los cerca de 50 dirigentes agropecuarios invitados celebraban en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía los anuncios que les hacían en privado Sergio Massa y su equipo.

Con el dólar agro, versión recargada del dólar soja (técnicamente Programa de Incremento Exportador, PIE) con alcance extendido a unas 30 economías regionales, el Gobierno espera sumar entre 9000 y 10.000 millones de dólares en los próximos 150 días a las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) . Así lo calculó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, en una conferencia de prensa.

Massa postergó los anuncios para el dólar turista

Las importaciones registraron un fuerte salto en marzo

El tipo de cambio diferencial se hizo presente después de que el Gobierno enviara un informe al equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimando el costo de la sequía en torno a los u$s 18.000 millones . En su reciente staff report, las proyecciones fueron hechas con un costo de apenas u$s 5000 millones.

La mayor parte llegará, otra vez, de la soja, con unos u$s 5000 millones entre el lunes próximo y el 31 de mayo. Según fuentes del sector, se podrían incluir también a otros granos como la cebada, el sorgo y el girasol, que sumarían otros u$s 600 millones.

Más tiempo tendrán las economías regionales (subproductos de la leche, cítricos, vinos, entre muchas otras), que hasta el 31 de agosto irán liquidando sus divisas por exportaciones.



Dólar agro, sector por sector

Según detalló Bahillo, las economías regionales en esta ventana de tiempo habitualmente ingresan unos u$s 3500 millones, y el "dólar agro" le permitiría al Gobierno disponer de entre 25% y 30% más que en los años anteriores para este período.

Durante el segundo trimestre, el Gobierno deberá acumular unos u$s 4900 millones para cumplir con la meta del FMI, cifra que se extiende a cerca de u$s 7000 millones si se tiene en cuenta que entre enero y marzo no pudo sumar la cantidad de divisas prevista , aún con la meta trimestral flexibilizada, de acuerdo a los cálculos del sector privado.

El Gobierno debe sumar unos 7000 millones de dólares hasta el 30 de junio para cumplir la meta con el FMI. Este programa implica u$s 5000 millones de la soja hasta mayo y otros u$s 4000 millones en los próximos 150 días

Asimismo, el Gobierno quiere "recuperar" unos u$s 3700 millones de empresas argentinas exportadoras que no liquidaron sus dólares en los plazos previstos , por lo que apelará a suspender los CUIT de las firmas y sus directores además de excluirlos del mercado de cambios si no cumplen en menos de 30 días con el ingreso de esas divisas al BCRA.

El BCRA vendió otros u$s 100 millones antes del dólar soja 3

El tipo de cambio será igual para todos los agroexportadores incluidos: $ 300 por dólar sin actualización por inflación ni modificaciones en el tipo de cambio oficial , con la intención de anticipar las liquidaciones de dólares para que sea más atractivo el programa al inicio.

Para que no impacte en los precios internos, las empresas exportadoras deberán firmar con la Secretaría de Comercio en los próximos días un acuerdo de ingreso al programa Precios Justos . Será una condición indivisible; si no se cumple, los exportadores no tendrán tipo de cambio diferencial o podrían ser sancionados.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de la Nación, precisó alcances de las medidas

Los ingresos de dólares son esenciales no solo para cumplir con el FMI, sino -sobre todo- para aflojar o al menos no seguir incrementando las restricciones sobre las importaciones (con efectos sobre la actividad económica, el consumo, la producción, la recaudación y el empleo), además del pago de deuda financiera y comercial tanto del sector público como de las empresas privadas.

Efectos dólar agro: recaudación, metas con el FMI y empleo

El dólar agro permitirá también una mejora en la recaudación de impuestos a las exportaciones; la recolección de retenciones cayó un 82% real en marzo y la recaudación tributaria tuvo una baja de 7% (descontado el efecto de la inflación) el mes pasado.

Tras un primer bimestre con un déficit primario fiscal de $ 432.000 millones, el Gobierno solo tenía un margen para un desequilibrio entre los ingresos y los gastos de hasta $ 9500 millones en marzo , por lo que pisó pagos a casi todos los proveedores y contratistas de la Administración Pública Nacional, excepto casos prioritarios como el de la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, que tiene un grado de avance cercano al 40%.

Las medidas de "dólar agro" buscan proteger en la emergencia agropecuaria por la sequía a unos 69.000 productores, que tendrán ayuda del Estado con suspensión de embargos y de inicios de juicios de ejecución fiscal, además de créditos a tasa de interés real negativa y aportes no reintegrables.

Sobre la próxima siembra, Bahillo indicó: que habrá refinanciación de deudas y ayudas estatales con medidas impositivas y proveedores de insumos que garanticen el paquete tecnológico de fitosanitarios y fertilizantes. Van a sembrar una cantidad importante, sobre todo porque con las últimas lluvias se ha podido recuperar el perfil del suelo".