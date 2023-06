Diputados retoma hoy en comisión el debate de renegociación de los contratos para créditos hipotecarios en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Según fuentes parlamentarias del Frente de Todos, el oficialismo y Juntos por el Cambio estarían muy cerca de avanzar con un texto acordado con la oposición pero, al menos desde un sector de Juntos por el Cambio ya avisaron que hay reparos en el borrador sobre el que se trabajará, lo que podría derivar en un segundo dictamen . ¿Qué dice ese borrador?

A partir de las 11.30, mientras se lleve adelante el cierre de alianzas, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, que presiden los oficialistas Carlos Heller y Alicia Aparicio, respectivamente, se reunirán para avanzar con un dictamen para darles respuesta a los tomadores de créditos UVA.

Según detallaron desde el Frente de Todos, el encuentro se concreta "luego de un trabajo en conjunto con asesores de todos los bloques, para generar un proyecto de consenso y entendimiento en el que se tomaron en cuenta todas las iniciativas presentadas ".

Habrá que ver si Juntos por el Cambio finalmente acompaña el dictamen que impulsa el oficialismo, al que describen como una iniciativa "consensuada". Desde la oposición se encargaron de aclarar que, por ahora, no hay un texto cerrado , sino que están trabajando en un borrador que podría sufrir modificaciones.



Un sector de Juntos por el Cambio reconoce que podría haber ciertas disidencias ante el dictamen que impulsa el oficialismo; otros diputados de JxC son más duros y expresaron fuertes reparos en torno al mismo borrador. Avisaron que, en caso de que no se le introduzcan una serie de modificaciones, firmarían un dictamen de minoría.



A esto se le suma que, según pudo saber El Cronista, algunos diputados cambiemitas optarían por la abstención a la hora de firmar cualquier dictamen. ¿El motivo? Plantearán que, primero, hay que buscar respuestas a los inquilinos, que también se ven afectados por las fuertes subas en los contratos de alquiler como consecuencia de la alta inflación .

¿Un dato más? Uno de los diputados de Juntos por el Cambio tampoco firmará el dictamen aduciendo "conflicto de intereses" . Es que él mismo es un tomador de crédito UVA.

Vale recordar que hace exactamente un año atrás, Diputados emitió dos dictámenes que modificaban la actual Ley de Alquileres pero el tema jamás llegó al recinto. En un Congreso en el que reina la paridad, someter el tema a votación es casi una moneda en el aire: no se sabe qué texto podría avanzar.

Qué dice el proyecto de Créditos UVA



El texto que los diputados del oficialismo empujan y que tendría el visto de al menos algunos diputados de Juntos por el Cambio, como Julio Cobos, brindaría a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un Sistema de Cobertura.



Este sería mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por Ripte. En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el índice más bajo .

Este sería uno de los puntos por los que al menos un sector de Juntos por el Cambio iría con un dictamen de minoría . Según explicó el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz a El Cronista, "si vos elegís que tu crédito esté atado a salario, cuando el salario es más alto que la inflación, tenés que seguir atado al salario".

Y añadió: "No puede ser que digas que el crédito vaya atado al salario pero si el salario se recupera, quiero que vaya con la inflación, porque entonces no es un mecanismo de estabilización, es un subsidio. Y eso nosotros no lo vamos a votar".

Otro de los puntos sobresalientes del borrador es que el cómputo será retroactivo al 1 de enero de este año. Sobre este punto, el mendocino Julio Cobos viene planteando que la fecha de corte debería ser agosto de 2019, cuando se produjo el primero congelamiento de los créditos.

Además, el texto propone que en el momento de ejercer la opción la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores .

En tanto, se especifica que quienes estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, el texto prevé la creación de un Fondo Fiduciario para cubrir los "descalces" entre el salario y los UVA/UVI. Este se financiaría con un aporte que deberán hacer los bancos y con un seguro que deberán pagar los nuevos tomadores de este tipo de créditos.

El texto especifica que, caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

Un ala de Juntos por el Cambio también puso la lupa en que el borrador contempla prohibir los desalojos por un año . Plantean que en la actualidad "no hay desalojos, estás generando un incentivo muy malo para el sistema".

Tampoco comparten que el fondo se descapitalice de manera permanente y que los créditos se licuen en el mediano y largo plazo.

Qué dicen los bancos



Las entidades bancarias advirtieron que la mayoría de los proyectos presentados en el Congreso, en caso de ser convertidos en ley, terminarían dificultando aún más el desarrollo de los préstamos. Instaron a crear un marco legislativo que promueva el acceso a la vivienda.

Adeba y ABA señalaron, a través de un comunicado, que la mayoría de los proyectos presentados en el Congreso proponen el recálculo compulsivo de las cuotas (retroactiva), imposición de nuevas cargas sobre la operatoria (retroactiva), fijación de tasas máximas y otros elementos que "afectarán el acceso a la vivienda en el futuro".

En este sentido, utilizaron como ejemplo el proyecto presentado por Cobos que propone renegociar contratos por única vez, tasa máxima del 5% retroactiva y a futuro, suspensión de ejecuciones judiciales y acceso a un fondo de estabilización y sin costo para el solicitante, entre otros puntos.



Adeba y ABA aseguraron que este tipo de propuestas afectan a la seguridad jurídica, imponen nuevos costos al Estado y a los usuarios del sistema financiero y "reducen sustancialmente la posibilidad" de contar a futuro con un mercado de crédito para la vivienda vigoroso.