Día de la Industria: por qué el Gobierno decidió pegar el faltazo al acto de la UIA

La relación entre el Gobierno y los principales industriales del país se degrada cada vez más. Desde hace tiempo las idas y vueltas entre las partes se hacen evidentes, y hoy la cuerda se volvió a tensar .

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó en la fábrica de Cerámica Alberdi, en José C. Paz, un nuevo encuentro por el Día de la Industria, todo un clásico del sector, pero ninguno de los principales referentes del Gobierno se hizo presente .

El presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, y el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa, algunos de los funcionarios centrales del Gobierno y el oficialismo a los que se esperaba, anunciaron que no formarían parte del evento de la UIA. Sí estuvieron Ariel Schale, secretario de Industria, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Si bien el faltazo no sorprendió a los industriales, sí generó un fuerte malestar ya que las bajas se dieron a pocas horas del comienzo del acto .

Además, se dio otro condimento importante. Nación y provincia armaron dos eventos paralelos en el contexto del Día de la Industria, cuando la costumbre indica que el acto central es el que convoca la UIA.

Del lado del Gobierno nacional, Fernández y Kulfas participaron de un encuentro en Chaco, al que calificaron como "un acto federal y con importantes empresarios del norte argentino" . En tanto, KIicillof y Costa estuvieron presentes en la planta de la alimenticia Marolio, en General Rodríguez.

El hecho de que los enviados del Gobierno fueran apenas dos, no imposibilitó, sin embargo, que el mensaje oficial llegara a oídos de los industriales .

Schale apuntó a los empresarios y lanzó una fuerte acusación. "Los industriales no ocuparon un rol protagónico durante la pandemia" , dijo el funcionario, luego de que afirmar que "teníamos mucha necesidad de estar frente a ustedes y contarles lo que hicimos en estos últimos 20 meses".

"No vamos a ser un país industrial si nuestros industriales no son actores relevantes de ese proceso. Esto no es adherir a un espacio político, sino ser funcional a un modelo de desarrollo" , completó.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, no ocultó su disconformidad por la frase de Schale. "Estamos convencidos de nuestro protagonismo y responsabilidad, pero también de la vocación de protagonismo de quienes conformamos la UIA, siempre hablando de lo referido al crecimiento industrial. Hay vocación y participación ", sostuvo el directivo.

Según afirmaron distintas fuentes a El Cronista, e l faltazo del Gobierno no fue espontáneo. Desde hace ya algunos días que ya se había decidido no formar parte del acto de la UIA, y realizar en cambio dos encuentros aparte, aunque prefirieron darse de baja a horas del inicio.

"No podían esperar otra cosa. El camino que tomaron es el de la confrontación y está claro que hoy la relación no pasa por su mejor momento, por lo que l a presencia del presidente o los principales funcionarios del Gobierno no estaba justificada. No se decidió hoy no participar junto a la UIA del Día de la Industria ; esto ya estaba planeado, aunque posiblemente no comunicado", apuntaron las fuentes consultadas.

"Si cambiamos la fecha del Día de la Industria por cuestiones políticas, nos estaríamos equivocando"

En este sentido, Funes de Rioja eligió, bajarle el tono a este tema, aunque no logró del todo ocultar su malestar por el desplante oficial.

"Se que estas son fechas de campaña, pero el 2 de septiembre es la fecha del Día de la Industria. Si cambiamos la fecha por cuestiones políticas nos estaríamos equivocando", sostuvo Funes de Rioja.