"Los industriales no ocuparon un rol protagónico": el mensaje del Gobierno a los empresarios

La tensión entre el Gobierno y los industriales se volvió a elevar hoy. Ni el presidente Alberto Fernández ni el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, formaron parte del acto central por la celebración del Día de la Industria, un gesto que fue tomado muy mal por los empresarios.

La noticia de la ausencia de los funcionarios se conoció apenas horas antes del comienzo del evento -en la planta de Cerámicas Alberdi, en la localidad de José C. Paz- y no cayó nada bien entre los industriales.

Sí asistieron, en cambio, el secretario de Industria, Ariel Schale, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Schale fue uno de los enviados del Gobierno, y fue también el encargado de llevar el mensaje del Gobierno.

Día de la Industria: Alberto faltó al acto de la UIA y viajó a Chaco a visitar a Capitanich



"Teníamos mucha necesidad de estar frente a ustedes y contarles lo que hicimos en estos últimos 20 meses", dijo, para luego apuntar que "los industriales no ocuparon un rol protagónico" , durante lo que va de la pandemia, y que "no vamos a ser un país industrial si no son actores relevantes de ese proceso".

"Esto no tiene que ver con adherir a un espacio político. Tiene que ver con ser funcional a un modelo de desarrollo", precisó.