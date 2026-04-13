La tarjeta de crédito es uno de los instrumentos financieros más usados en Argentina y, al mismo tiempo, uno de los menos comprendidos. El problema no es menor: por ejemplo, la diferencia entre pagar el total del período y pagar solo el mínimo puede derivar en una deuda manejable, pero la carga crece mes a mes, casi sin que el titular lo note. Ese mecanismo tiene un nombre técnico, crédito revolving, y es la principal fuente de sobreendeudamiento en tarjetas a nivel mundial, pero también en el mercado local. El resumen es el documento mensual que detalla todos los movimientos y condiciones de pago. Entre los datos más importantes aparecen: Leer estos puntos en conjunto permite entender la situación real de la deuda. El pago mínimo evita caer en mora, pero no cancela la deuda. Cuando se paga solo ese monto: Este mecanismo es conocido como revolving, y puede hacer que el costo total de una compra sea significativamente mayor al original. Los intereses revolving se generan cuando el usuario no paga el total del resumen. En ese caso: Además, si se siguen realizando consumos, estos también pueden quedar alcanzados por financiamiento, lo que incrementa el total adeudado. En términos simples, una deuda es cualquier obligación de pago asumida en el presente para ser cancelada en el futuro. Esto incluye: No todas las deudas son negativas por definición. Existen prácticas simples que ayudan a mantener el control: Es la forma más directa de evitar intereses. Puede servir ante un imprevisto, pero no como hábito. No solo el monto a pagar: también tasas, cargos e intereses. Evitar gastar más de lo que se puede pagar al cierre. En algunos casos, otras formas de financiamiento pueden tener un costo menor. Si ya existe un saldo acumulado, se puede empezar a organizar de la siguiente manera: Revisar el resumen más reciente y detectar cuánto corresponde a capital y cuánto a intereses. Es el que genera intereses más altos. Para evitar que la deuda siga creciendo. Desde adelantos parciales hasta refinanciación, según cada caso. Verificar si el saldo baja y si los intereses disminuyen.