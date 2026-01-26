Tener deudas registradas en el Veraz puede impactar de forma directa en el acceso al crédito y a distintos servicios financieros. En Argentina, este sistema reúne información sobre el comportamiento de pago de personas y empresas, y es consultado habitualmente por bancos, financieras, inmobiliarias y comercios antes de aprobar una operación.

En 2026, comprender cómo funciona el Veraz, qué tipo de deudas se informan y durante cuánto tiempo permanecen los registros resulta clave para administrar el historial crediticio y evitar inconvenientes futuros.

¿Qué es el Veraz y qué información tiene?

El Veraz es una base de datos privada de información crediticia que recopila antecedentes vinculados al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones financieras. Su objetivo es brindar a las entidades que otorgan crédito un panorama del historial de pago de cada persona.

Todas las personas que han tenido algún tipo de relación crediticia cuentan con un registro. La diferencia radica en si ese historial muestra pagos al día, atrasos o incumplimientos.

¿Qué deudas pueden figurar en el Veraz?

Entre las obligaciones que suelen informarse se encuentran:

Préstamos personales y créditos bancarios

Deudas de tarjetas de crédito

Créditos prendarios e hipotecarios

Planes de financiación con comercios

Deudas con entidades financieras no bancarias

La carga de esta información depende de cada acreedor, pero una vez informada forma parte del historial crediticio y puede ser consultada por las entidades al evaluar una solicitud.

Vigencia de deudas en el Veraz

Tené en cuenta que la información negativa tiene un plazo máximo de permanencia, que se cuenta desde la fecha en que se produjo la mora. En el caso de las deudas impagas, ese plazo es de hasta cinco años.

Cuando una deuda se cancela, el dato debe actualizarse y pasar a figurar como pagado. Sin embargo, el antecedente puede mantenerse visible como parte del historial, ya que la normativa permite conservar información histórica siempre que esté correctamente informada.

Esto explica por qué pagar una deuda no implica la eliminación inmediata del registro, pero sí mejora el perfil crediticio.

¿Cómo influye el Veraz en el acceso al crédito?

La información registrada en el Veraz es uno de los elementos que utilizan bancos y financieras para evaluar el riesgo.

No existe una prohibición automática para quienes registran antecedentes negativos, pero el tipo de deuda, su antigüedad y el comportamiento de pago reciente suelen ser factores determinantes.

Mantener las obligaciones al día y evitar nuevos atrasos mejora tus condiciones de acceso al crédito.