Uno de los objetivos de la tarjeta es dar financiamiento a los mexicanos que requieren dinero para cuidar de su salud, dice Stori.

Farmacias Similares y la empresa de tecnología financiera Stori, que actualmente cuenta con 5 millones de clientes, están lanzando una tarjeta de crédito de marca compartida dirigida al segmento no bancarizado. La primera tarjeta cobrandeada de una cadena de farmacias en México.

En el segmento de consumo es la segunda vez que el unicornio fintech mexicano, fundado en 2018 lanza una tarjeta de crédito. La primera vez fue en 2024 cuando lanzó una tarjeta para la marca de fast fashion, Shein.

Como parte de la oferta de Stori, la fintech ofrece un bono de 25% de bienvenida en cashback, 10% de cashback en una compra al mes y 2% en todas las compras. La tarjeta lleva el respaldo de Mastercard y no se cobra anualidad.

De acuerdo con Reuters, Marlene Garayzar, cofundadora y directora de gobernanza de Stori, el objetivo de la tarjeta es dar financiamiento a los mexicanos que requieren dinero para cuidar de su salud y no tienen acceso a la banca tradicional.

Ambas empresas van dirigidas a un público similar, población con baja bancarización y con ingresos de medio a bajos.

Por un lado, Farmacias Similares es conocida por sus medicamentos genéricos de bajo costo que opera más de 11,000 sucursales en el país. Mientras que Stori está dirigida principalmente a personas que buscan iniciar su vida crediticia o reparar su historial, incluyendo a quienes han sido rechazados por bancos tradicionales.

La colaboración entre ambas compañías se da en medio de un auge de las tarjetas de crédito cobrandeadas. Particularmente en el segmento fintech, en los últimos dos meses el neobanco mexicano Klar lanzó una tarjeta en alianza con Uber y Openbank, el banco digital de Santander, lanzó una con Cinépolis. Asimismo, Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim, lanzó una serie de productos cobrandeados con Aeroméxico, con beneficios como millas extra para el consumo cotidiano de sus usuarios.