Acuerdo con el FMI: quiénes son los senadores oficialistas que expresaron su rechazo al proyecto

El grueso de los senadores oficialistas que rechazan el proyecto que avala la negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional no se pronunciará en el recinto en la sesión de hoy. Tal cual ocurrió en Diputados la semana pasada, cuando el proyecto recibió media sanción, la bancada del Frente de Todos votará dividida, pero el número fino se conocerá recién al momento de la votación .

Cuarenta son los senadores que se anotaron para hablar en la histórica sesión en la que, por primera vez, el Congreso se pronunciará sobre un acuerdo entre el organismo internacional y el Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que de esos 40 oradores, son muy pocos los oficialistas que se ubican entre la decena de legisladores que dejaron trascender -o que se deduce por su cercanía a la vicepresidenta Cristina Kirchner- que no acompañarán con su voto el proyecto. En total, fueron cuatro las senadoras que se pronunciaron en ese sentido, ya sea para anticipar su abstención o rechazo .

Una de ellas fue la neuquina Silvia Sapag quien anticipó su abstención al sostener que apoya al Gobierno de Alberto Fernández pero que aclaró que, si bien acompañaría el proyecto, por razones familiares "muy personales" no lo avalaría.

En tanto, la chaqueña María Pilatti , una de las senadoras más cercanas a la Vicepresidenta, es otra de las posibles senadoras que no acompañe la iniciativa, aunque no lo especificó durante su discurso . "No se preocupen por el Gobierno, no se preocupen por el FdT", dijo al referirse a las fracturas dentro del oficialismo por este tema.

El grueso de los oficialistas que no acompañan el proyecto optaron por el silencio.

La oficialista por San Luis María Eugenia Catalfamo es otra de las senadoras que, si bien no lo aclaró en el recinto, votará en contra del proyecto. En su discurso, se limitó a aclarar que su postura "no es en contra de nuestro Gobierno". En tanto, calificó la deuda de Cambiemos como "la mayor estafa" que sufrió la Argentina.

"Le pido a la Justicia que se expida", dijo Catalfamo para luego asegurar que la deuda "benefició a unos pocos amigos del poder".



"Quiero adelantar mi voto negativo", dijo sin tapujos la oficialista Nora Giménez . Y aclaró que su voto no era "en contra del Gobierno".

En tanto, los senadores que pertenecen a la agrupación política fundada por el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, La Cámpora , no figuran en la lista de oradores. Tampoco se conocerá, hasta el momento de la votación, los ultrakirchneristas Juliana Di Tullio u Oscar Parrilli.