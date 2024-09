Después de un tenso cruce con CFK, Milei cierra un foro de finanzas en Mendoza

El presidente Javier Milei cerrará la semana esta tarde con su primera visita a la provincia de Mendoza, donde hablará en la 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En un viernes que comenzó con un tenso cruce en redes sociales con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario cerrará un evento en el que, previamente, también expondrán algunos integrantes del Gabinete.

Sobre su discurso, el presidente adelantó que será una "clase particular ad honorem" de economía dirigida a CFK.

"Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19 horas que voy a estar dándote una clase particular ad honorem ", respondió el presidente en sus redes sociales a las críticas de la ex mandataria.

Milei en Mendoza hoy: cuándo habla el Presidente

El evento de esta tarde, a las 19, se realiza en el hotel Sheraton de la capital de la provincia cuyana bajo el lema "Cambiar para integrar: el desafío de construir el sueño argentino" y nuclea a funcionarios, economistas, empresarios y sindicalistas que desfilaron entre el jueves y este viernes en el tradicional encuentro anual del instituto.

Será además la primera visita del libertario a Mendoza desde que es presidente de la Nación. Previo a su llegada al foro, se espera que mantenga un breve encuentro personal con el gobernador de la provincia Alfredo Cornejo.

El encuentro con el jefe provincial se dará en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel donde se desarrolla el evento y será de carácter informal, pero servirá como un gesto de acercamiento entre ambos.

Si bien Cornejo dijo presente en la firma del denominado "Pacto de Mayo" en Tucumán, desde su entorno aseguran que el trato con el Gobierno nacional es distante.

Cristina Kirchner acusó a Milei de "intervenir" la economía y el presidente salió al cruce

En la primera parte de las ocho páginas de escrito que compartió este viernes Cristina Kirchner, acusó al presidente Javier Milei de "controlar e intervenir" la economía nacional, lo que supone un abandonamiento de este del "discurso liberal", según ella.

Además, señaló que el primer mandatario "ha dejado de lado la teoría monetarista que señala a la emisión monetaria como la única y exclusiva causa de la inflación".

Milei acusó recibo de las críticas de Cristina y usó la red social X para contestarle en duros términos, acusándola de no saber de economía y de haberse rodeado de "analfabetos anuméricos", a lo que CFK volvió a responder.

Este viernes, Milei asistirá al evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en la provincia de Mendoza y está previsto que hable cerca de las 19 horas.

"Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta", apuntó la referente opositora.

"Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea ", agregó con dureza. Y, para cerrar, lo provocó: "Cuando quieras -porque tiempo tenés... y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales... A vos y a todas las "fuerzas del cielo". Dios mío!", agregó.

El mandatario liberal recogió el guante y redobló la apuesta instando a la ex presidenta a presentar su título de abogada.

"No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada... Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo. CIAO !!!", respondió.

La ex presidenta acusó recibo y volvió a cruzar al mandatario: "Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN".