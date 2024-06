Cristina Kirchner reaparece hoy en una entrevista tras la sanción de la Ley Bases

La expresidenta Cristina Kirchner reaparecerá en una entrevista especial transmitida en vivo por Internet para discutir el legado de Juan Domingo Perón, en el marco del 50 aniversario de su muerte.

Será entrevistada en un canal de streamign por Pedro Rosemblat, reconocido influencer y militante peronista, quién anunció el evento en las redes sociales.

La entrevista inició con Cristina recordando la conmoción que sintió al enterarse de la muerte de Perón el 1° de julio de 1974. "Fue un shock fuerte. Al rato, apareció Isabel anunciando la muerte. Creo que fue una experiencia tanto para los que bancaban a Perón como para los que no."



La expresidenta también mencionó que no le gusta recordar a las personas en las fechas de fallecimiento. "No me gusta mucho esto de acordarme de la gente los días que muere, como con Perón. Tampoco entiendo que pase lo mismo con Belgrano y San Martín. A la gente hay que recordarla cuando nacieron. A Perón lo recuerdo el 17 de octubre"