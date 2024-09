Las 11 contundentes predicciones de Luis Caputo sobre la economía argentina: qué va a pasar con el dólar y la inflación

El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, lanzó una serie de predicciones económicas sobre el futuro de la Argentina en el Gobierno de Javier Milei.

En un posteo en su cuenta de X, Caputo escribió "cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses". Entre ellas, dejó proyecciones sobre la inflación, el dólar, los impuestos y la pobreza .

Las 11 predicciones de Luis Caputo sobre la economía argentina

La inflación va a bajar

va a bajar La economía va a recuperar

Los impuestos van a bajar

Las regulaciones van a colapsar

El crédito privado va a explotar

La demanda de dinero va aumentar

Los pesos van a faltar

Los dólares van a sobrar

El dólar financiero va a converger al dólar oficial

Los salarios van a recuperar

La pobreza va a bajar

En su mensaje, Caputo mencionó a su par del ministerio de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

Caputo le restó importancia al riesgo país





El funcionario inauguró el pasado viernes el canal de streaming del Ministerio de Economía, y durante su intervención, le restó importancia al riesgo país y aseguró que en la actualidad no es más que un "indicador atrasado".

"El riesgo país hoy lo veo más como un indicador atrasado, en el sentido en que lo más importante, lo que tenemos que mirar, es la realidad. Este es un país que ha perdido tanta credibilidad que la gente ahora quiere ver resultados, datos concretos ", explicó.

"Honestamente, no me importa el riesgo país, y disculpen los tenedores de bonos, pero Argentina hoy no necesita ir a los mercados, no necesitamos convencer a los mercados", profundizó.

En ese sentido, Caputo aseguró que el Gobierno está en condiciones de mantener esta postura hasta principios de 2026.

"La realidad es que recién iríamos a los mercados en enero de 2026, falta un año y medio, hoy no es un tema. Me encanta ver que baja y que suben los bonos, como pasó con el rally de esta semana, pero no es lo relevante", sentenció.