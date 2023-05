El secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, y ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, cuestionó el viaje del Gobierno a China por considerar que no ayuda a impulsar la producción nacional en los términos en los que se plantea el vínculo. "Estamos viendo un Gobierno nacional que está mendigando por unos pocos dólares en China y en el resto del mundo. Esto va a cambiar a partir del 10 de diciembre con una política exterior que genere dólares para la Argentina", aseguró el economista.

Redrado añadió que los nuevos acuerdos que el Gobierno nacional pretende cerrar en su gira por Beijing y Shangai solo servirá para "ayudar a los chinos a seguir importando a la Argentina". " No proyecta la producción nacional. Con Horacio Rodríguez Larreta estamos trabajando en abrir nuevos mercados para generar dólares genuinos que puedan fortalecer el Banco Central y no ir pateando la pelota para más adelante" , remarcó el funcionario porteño en declaraciones a Radio Mitre..



Las declaraciones del economista se dan en el marco del viaje a Shanghái que realiza Sergio Massa junto a Máximo Kirchner y otros miembros del Legislativo y Ejecutivo nacional. Dentro de su ajustada agenda de trabajo, el ministro de economía tiene previsto reunirse con representantes del Gobierno chino con motivo de ampliar el uso de yuanes y flexibilizar el intercambio comercial. También surge la posibilidad de que Massa busqué pactar con el gigante asiático un acuerdo para financiar el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner.

"El Banco Central ha sido saqueado. Están buscando equilibrar la balanza comercial para llegar a las elecciones primarias que es el objetivo del gobierno. Es un parche adicional", expresó el economista

Redrado criticó el acuerdo y consideró que no estimula ni incentiva la producción nacional. "Todas estas soluciones son pequeños pasos que no resuelven el problema de fondo de la Argentina: la falta de dólares". También aprovechó el espacio para explayarse sobre las propuestas económicas que lleva adelante junto a Horacio Rodríguez Larreta, en eje a la campaña presidencial del jefe de gobierno. "Estamos trabajando en abrir nuevos mercados para generar dólares genuinos que puedan fortalecer el Banco Central y no ir pateando la pelota para más adelante", manifestó.

Por otro lado, alertó sobre la caída de la demanda de pesos que"es preocupante". También atinó a realizar un pronóstico y aseguró que la situación económica va a ir "puchereando hasta el 10 de diciembre" y que la brecha cambiaria va a "tener un hito el 13 de agosto después de las PASO".





Encuentros paralelos y el plan de Larreta

Con el ojo puesto en China, el Gobierno Nacional no es el único en la esfera política que busca estrechar lazos con el lejano Oriente y extender sus horizontes. Hace unas semanas, el equipo de política exterior que integra el espacio del larretismo, liderado por Fernando Straface -secretario general y de Relaciones Internacional de la Ciudad- y Martin Redrado se reunieron con el embajador chino Zou Xiaoli.

Las conversaciones giraron en torno a capítulos de desarrollo como la cooperación comercial, el turismo, las chances de concretar el proyecto del vuelo directo entre Argentina y China, y la industria basada en el conocimiento y el desarrollo de las tecnologías.