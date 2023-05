Lo que Massa logre con China y el FMI también será clave para el "Plan Llegar" de los empresarios

La charla terminaba. El CEO -empresario, dueño de una de esas compañías que son sinónimos de todo un negocio- se sinceraba. " La verdad, no veo la hora de que sean las elecciones ". Sus palabras recordaron el augurio que, semanas atrás, hizo Augusto Darget, consejero de la Bolsa porteña: " Vamos a vivir los peores cuatro meses de los próximos 20 años ".

La incertidumbre consume a la economía argentina. Para los empresarios, eso es algo mucho más tangible que una percepción. Son sueldos, impuestos y facturas de todo tipo que deben seguir pagando, mes a mes. Planes en suspenso y costos atravesados, además, por una inflación cuya dinámica propia ya la hizo cruzar el umbral de la espiralización.

Los esfuerzos del Gobierno por contenerla, todavía, no dan los resultados esperados. Precios Justos, que se había extendido a 2101 productos en supermercados hasta el 31 de julio, incorporó 108 alternativas en comercios de cercanía. Para elaborar el IPC, el Indec releva 320.000 precios. En el de abril, que arrojó 8,4%, con una inflación interanual de 108,8%, los acordados entre Gobierno y empresas fueron el 3,27% del total sólo en el GBA, uno de los 39 conglomerados urbanos que cubre el índice. " La presencia de estos precios en la muestra no depende de decisiones de relevamiento ", aclaró el organismo en su nota metodológica. La Secretaría de Comercio, entre tanto, endurece controles y multas. Y sanciona con inhabilitación para acceder al dólar oficial.

Por eso, esta semana no será una más. Más allá del potente gesto político de Máximo Kirchner en la comitiva, hay expectativas de que Sergio Massa logre en China anuncios que, quizás, no valgan tanto por sí mismos como por la sensación de descompresión que podrían generar. Gente de mirar números, los hombres de negocios ven que, en el primer cuatrimestre, por la sequía, las exportaciones cayeron 21,9% y hubo u$s 1469 millones de déficit comercial, algo que no ocurría desde 2018. Hubo superávit de u$s 2840 millones hace 12 meses. Tampoco se estaba en el paraíso.