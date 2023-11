Derogación del aborto, ley de Alquileres, y Aerolíneas: las medidas sobre las que se enfocará un referente de Milei

Tras el triunfo de Javier Milei, el diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó que promoverá en forma "prioritaria" en el Congreso la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La declaración del hijo del prócer liberal se suma a la reciente afirmación de privatizar Aerolíneas Argentinas para que pase a estar "en manos de sus empleados".

"La madre tiene derecho sobre su cuerpo, pero es la vida del otro. La madre no tiene veinte dedos en una mano, sino que diez son de otra persona distinta, con un ADN distinto y derechos distintos, al igual que la madre", argumentó sobre la posibilidad de derogar la Ley 27.610, aprobada en diciembre de 2020, y que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país.



"No sé cuándo se pueda tratar (la ley). La vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. Somos unos salvajes si tenemos eso. Estamos hablando de las Leliqs y las tasas de interés y no creemos en la vida" , expresó Benegas Lynch esta mañana en una entrevista radial.

El anunció contrasta con las declaraciones de la Vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, quién ya había expresado que de ganar la elección volverán a discutir la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, "sobre bases científicas y no tan ideologizadas" , pero que no sería una de las prioridades del Gobierno.

Además, la compañera de Javier Milei, expuso en esa oportunidad que "hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término". Las afirmaciones contrastan con la Ley 27.610, que establece que se puede acceder al procedimiento hasta la semana 14 de gestación. Por su parte, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Milei ya había anticipado que si era electo "haría un plebiscito" para evaluar la continuidad de la ley IVE.

Planes sociales, vouchers, y reforma del Estado

Benegas Lynch, también planteó que buscarán derogar las leyes de Góndolas y Alquileres, aunque mencionó como relevante impulsar las reformas del Estado. Por otro lado, el funcionario también garantizó la continuidad de los planes y que la prioridad va a ser "bajar el gasto de la política".

En ese punto también mencionó eliminar eventualmente, "las jubilaciones de privilegio", y privatizar las empresas estatales, como medidas para "reactivar la actividad laboral" para que eventualmente los beneficiarios de las prestaciones estatales puedan incorporarse al sector privado.

"Estamos en el quinto subsuelo del infierno, así que no podes sacar los planes sociales. Hay que preparar al sector privado para que pueda recibir a ese capital humano desaprovechado" , evaluó, y agregó que esto va a ser posible en base a la desregulación y modernización del sistema laboral

También recalcó que desde el espacio "no cambiaron el discurso" y que continuarán con la iniciativa de implementar los vouchers en la educación, medida que quedara a cargo de las provincias. Por otro lado, recalcó que que es una proyección a largo plazo "salvo que algún gobernador con una buena visión quiera hacer una prueba piloto".

Según la plataforma electoral de LLA, se buscará impulsar esta medida en la tercera generación del plan de gobierno trazado en base a una proyección de 35 años de gobernación. Benegas Lynch aclaro también que se va a bajar el gasto en la obra pública sin "desatender la infraestructura, pero no a través del presupuesto del gasto del Estado" sino en base al modelo que rige en Chile, y criticó "las transferencias discrecionales a las provincias".

Por otra parte, ratificó el proyecto del presidente electo sobre la privatización de empresas estatales y medios públicos cómo Radio Nacional, Televisión pública y Agencia Télam. " No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado" , declaró Milei ayer.





Por su parte, la diputada electa, Lilia Lemoine volvió a expresar su deseo de enviar al Congreso el proyectos de ley para renunciar a la paternidad. Anticipó que lo hará dentro de dos o tres años "cuando estemos listos, hayamos estabilizado el país y que estemos en paz".

"Este es un proyecto que yo saqué cuando salió la ley del aborto. Porque a mí me parecía que era injusto que las mujeres pudieran tener ciertos privilegios y los hombres quedaran siempre relegados al fondo del tarro", declaró esta mañana en una entrevista.



La iniciativa, presentada por la funcionaria a mediados de octubre que causo polémica-e indignación en los referentes cercanos del espacio- propone que una vez notificados sobre el embarazo, los varones pueden renunciar a la paternidad no deseada en un plazo de 15 días.