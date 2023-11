Empleados de Aerolíneas calificaron como una "amenaza" al plan de Milei y advirtieron que parte del país quedará "aislado"

El plan de Javier Milei de entregarle Aerolíneas Argentinas a los trabajadores ya provocó malestar en el interior de la empresa. Los gremios aeronáuticos que representan a los empleados de la compañía calificaron a la intención del presidente electo como una "amenaza". Hablaron de "una noche larga" y del "certificado de defunción" de la línea aérea de bandera.

Por un lado, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, criticó la propuesta del mandatario electo de La Libertad Avanza (LLA) y consideró que sería el "certificado de defunción" de la aerolínea de bandera.

"Entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas. Lo que plantea es entregar la empresa a los empleados para declarar cielos abiertos y retirarle los aportes del Estado. Esta empresa sin los aportes del Estado no puede funcionar", sentenció Llano, quien conduce el gremio desde hace 19 años.

"Es para nosotros una amenaza, como ponernos un arma en la cabeza. Aerolíneas no tiene destino si se cumple lo que dice Milei. Lo que se viene es una noche negra", apuntó, mientras criticó la política de cielos abiertos que el libertario busca llevar adelante, tras el antecedente de la gestión de Mauricio Macri.

Llano recordó que la relevancia de tener una empresa de bandera no solo reside en la posibilidad de ofrecer vuelos comerciales. "La importancia quedó demostrado en la pandemia", cuando en momentos en que los cielos internacionales estaban cerrados Aerolíneas se encargó de buscar pasajeros varados en otros países, traer al país insumos sanitarios para la atención hospitalaria y, luego, las vacunas que el Estado compró a otros países.

Los gremios aeronáuticos alertaron que "parte del país quedará aislada porque se prioriza el negocio de volar".

"Aerolíneas va a tener que seguir cubriendo las rutas del país. ¿Quién cubre las líneas no rentables? ¿Quién llega con el traslado del Incucai a Catamarca si no es rentable y no vuela la línea de bandera? Parte del país quedará aislada porque se prioriza el negocio de volar", dijo.



Por su parte, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, coincidió con Llano en que "darle Aerolíneas a los empleados es sacársela a todos los argentinos". "No vamos a dormir tranquilos porque sabemos lo que el anuncio significa. Habrá que esperar, están todos muy ansiosos", comentó.

No obstante, pronosticó que cuando vea los números de la compañía Milei "se va a sorprender para bien" y "va a ir marcha atrás con su idea". "Va a buscar un management eficiente para potenciarla. Nos estamos manejando con datos del balance de 2022: impactó en u$s 6000 millones de dólares en el Producto Bruto Interno (PBI), casi u$s 700.000 por hora. La operación de Aerolíneas genera eso, solo en materia impositiva duplica los aportes que estaba recibiendo del Estado", describió.

Los gremios aeronáuticos advirtieron que "para modificar la propiedad de Aerolíneas, el nuevo gobierno primero deberá ir al Congreso",

"Va a pasar lo que sucede siempre con un cambio de administración: van a desembarcar, la van a auditar y se van a sorprender gratamente por la operación de la compañía, por cómo está dentro de los estándares internacionales, cómo está en el nivel técnico de profesionales y de capacitación. Aerolíneas Argentinas anda muy bien", indicó.

Y recordó que si el nuevo gobierno intenta tomar una decisión drástica "para modificar la propiedad de Aerolíneas, primero deberá ir al Congreso", donde no tiene mayoría, tras cómo quedó conformada la representación luego del resultado electoral.

Los planes de Javier Milei para Aerolíneas Argentinas

Según Milei, Aerolíneas Argentinas "tiene un personal muy calificado y unidades de negocio rentables". "Hay que dejársela a los empleados. En un contexto de aumento de la competencia, los propios trabajadores van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar", señaló el presidente electo, quien ya había expresado esa idea durante su campaña.

La semana pasada, en la previa del balotaje y con fuertes críticas a Milei, Aerolíneas Argentinas presentó su programación para el verano, donde anunció un incremento de la oferta de asientos y frecuencias de vuelos, además del lanzamiento de nuevas rutas , de cara a una temporada alta que prevé que será récord, como las últimas dos.

Para Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas, "el plan de la dolarización y la motosierra, Aerolíneas no es viable".

En esa conferencia de prensa que tuvo lugar en el edificio corporativo de la empresa en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP), Pablo Ceriani, presidente de la aerolínea de bandera, anticipó que con "el plan de la dolarización y la motosierra, Aerolíneas Argentinas no es viable".

"Tenemos un futuro promisorio. Pero hace falta un mercado interno. Y para que exista demanda, necesitamos que la población tenga poder adquisitivo. De lo contrario, el plan de la dolarización y la motosierra van a pulverizar el ahorro de los argentinos. En ese escenario, Aerolíneas no es viable", declaró Ceriani.