Nueva reunión entre Macri y Milei: que nombres suenan para los lugares vacantes del gabinete

Como al comienzo de cada presidencia, el mandatario electo debe decidir qué dirigentes o técnicos colocar al mando de las principales áreas del gabinete nacional. Javier Milei se encuentra a medio camino de esa instancia, dado que casi todos los ministerios ya tienen a su titular designado, mientras que las secretarías u organismos aún continúan con relativa indefinición .

Para que sus nombramientos no interfieran con el traspaso de mando con Alberto Fernández, el presidente electo comunicó ayer que no daría a conocer ningún nombramiento más hasta el mismo 10 de diciembre, cuando asuma formalmente como jefe de Estado.

Ese objetivo parece de difícil complimiento dada la distancia que separa estas dos fechas. Incluso, algunos esperan que esa postura se flexibilice en la medida que el cambio de mando esté más cerca. Sin embargo, es innegable que ese anuncio le ha servido a Milei para ganar tiempo en la toma de decisiones para ciertos cargos a los cuales el macrismo tiene intenciones de llegar.

La reunión Macri-Milei y los nombres del PRO

Ayer por la tardenoche, Mauricio Macri se hizo presente en el Hotel Libertador, donde funciona la base de operaciones de buena parte del equipo de gobierno libertario, para reunirse con el flamante binomio presidencia, el futuro ministro del Interior Guillermo Francos y el futuro jefe de Gabinete Nicolás Posse.

"De qué vamos a hablar si no es del futuro del país", dijo Macri en el lobby del hotel mientras esperaba el ascensor. Según detallan, durante la hora y cuarto que duró el encuentro, hablaron acerca del nuevo escenario político que surgió a raíz del triunfo electoral. Indicaron que no hubo negociación de nombres , aunque el debate está instalado entre ambas facciones partidarias, dado la colaboración de la estructura macrista fue clave para que el libertario ganara los comicios.

El expresidente tras salir de la reunión con Milei. (NA)

Esta fue una de las decenas de reuniones que hubo a lo largo de toda la jornada. Una fue protagonizada por Francos y Posse junto a referentes del PRO. ¿El objetivo? poner en común las listas que cada uno de los equipos tiene para diversas áreas del Ejecutivo . "Ya hay nombres de un lado y el otro, pero deben hablar con el PRO para cerrar filas", lo definió una fuente al tanto de las conversaciones.

Si bien Patricia Bullrich desmintió que junto a Mauricio Macri hayan pedido cargos, se espera que Milei delegue en sus referentes el manejo del área legislativa y que, igualmente, tenga una devolución de gentilezas con el expresidente con un cargo significativo del Gabinete para un ladero suyo, tal y como le comentó una fuente a El Cronista .



Una de las principales figuras que busca ser refrendada por el libertario es el diputado electo Cristian Ritondo, que mantiene como aspiración la de presidir la cámara baja.



Ritondo busca perfilarse como el presidente de la Cámara de Diputados de Milei.

Este también es el objetivo del histórico congresista peronista Miguel Ángel Pichetto, que vuelve a ese recinto después de 22 años. En tanto, otros de los que también se encuentra en consideración para el máximo cargo de Diputados es Florencio Randazzo, quien puede otorgar un volumen de votos provenientes de su Bloque Federal. De los tres, Milei lanzó elogios para con estos dos últimos, y marcó que le gustaría integrarlos para su proyecto .

En tanto, las versiones del arribo de Federico Sturzenegger al Palacio de Hacienda son cada vez más fuertes, que no es la opción preferida de Macri, quien recuerda muy bien los coletazos previos y posteriores a su renuncia como presidente del BCRA. La opinión no es la misma para Milei. En una entrevista radial, lo definió como una persona que admira y a la que le tiene "afecto", aunque especula dar el nombre en unas semanas para que el gobierno no especule con su política económica.

También destacó la figura del exministro de Finanzas macrista Luis "Toto" Caputo y del diputado del PRO, Luciano Laspina. De quienes no se descartan ofrecimientos de cargos.

Los nombramientos no son casuales, dado que esa misma tarde embajadores de LLA se reunieron con los principales alfiles del PRO para determinar algunos nombres tales, en su mayoría del área económica . "Ya hay nombres de un lado y el otro, pero deben hablar con el PRO para cerrar filas", comentó en estricto off una fuente al tanto de las conversaciones.

En tanto, Patricia Bullrich descartó integrar el ministerio de Seguridad, el cual todavía es visto como una de las monedas de cambio de Milei hacia el PRO. De no darse, será Victoria Villarruel quien nombre al futuro ministro.

El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, sonaba para presidir YPF -que ayer se disparó hasta 42% en su ADR- o la secretaría de Energía. Sin embargo, el cargo sería para el presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol Horacio Marín.

Las secretarías que ya suenan y la danza de nombres

Milei dio sus últimas dos confirmaciones antes de entrar en su propia veda antes del traspaso de mando: Mariano Cúneo Libarona a Justicia y Carolina Píparo a ANSES. En tanto, quedan como interrogantes decenas de puestos jerárquicos de vital importancia para el gabinete libertario.

En principio, hay nombres que ya tienen un pie adentro en sus respectivas secretarías: estos son el ingeniero agrónomo Fernando Vilella (Agricultura), el arquitecto y consultor Ricardo Inti Alpert (Vivienda) y el asesor de Infancia y Familia de la Municipalidad de San Miguel, Pablo de la Torre (Desarrollo Social). También suenan con vigor el médico Eduardo Filguera Lima (Salud) y el asesor Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía). También está virtualmente confirmado el arribo de Miguel Ángel Toma en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Fernando Vilella, el eventual secretario de agricultura de Milei.

Estos se sumarían a algunos de los secretarios que ya fueron confirmados por el mismo Milei, Gustavo Morón (Trabajo) y Leonardo Cifelli (Cultura), Martín Krause (Educación) y Daniel Salamone (Ciencia y Tecnología).

En tanto, hay carteras que aún son una incógnita. Muchos de los que suenan son referentes técnicos que trabajan al mando de Nicolás Posse como asesores del "gabinete entre las sombras" -tal y como lo definió Milei- a lo largo de los últimos meses.

El ex vicepresidente de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay Federico Ovejero es la referencia entre la cúpula libertaria sobre las políticas industriales. En el área tributaria está Liban Kusa, socio del Departamento de Impuestos de Bruchou & Funes de Rioja; que además suena como titular de la AFIP, puesto para el cual también no se descarta al legislador porteño Ramiro Marra.

También de Bruchou & Funes de Rioja, el abogado Sergio Arbeleche es quien asesora en materia de minería e hidrocarburos al equipo de Posse. El otro especialista en Oil & Gas que es cercano al espacio libertario es Martín Maestu, de la consultora McKinsey & Company.