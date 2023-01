Crimen de Lucio Dupuy: los estremecedores resultados de la autopsia que la madre no quiso ver

Tras finalizar las 18 audiencias del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el próximo jueves 2 de febrero se conocerán las sentencias para las acusadas Magdalena Espósito Valenti, madre de la víctima, y su pareja, Abigaíl Páez. Durante el proceso legal, presentaron los resultados de la autopsia que determinan que le pasó al nene asesinado a golpes.



Ambas imputadas podrían recibir prisión perpetua si son declaradas culpables de "homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante" , según lo postulado por el Ministerio Público Fiscal, integrado por Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco.

El terrible hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando Espósito Valenti y Páez "agredieron físicamente, en forma conjunta" a Lucio Dupuy, durante más de dos horas, ocasionándole la muerte producto de una fuerte golpiza. Ese día, asistieron a un centro médico con su hijo ya sin signos vitales y la excusa que un ladrón había ingresado al domicilio.

¿Qué le pasó a Lucio Dupuy, según los resultados de la autopsia?



Durante el juicio, se conocieron los estremecedores detalles de la autopsia de Lucio. El nene no solo presentaba lesiones de la fecha del crimen, sino que tenía marcas en el cuerpo "de vieja data" y, antes de su muerte, había sido asistido médicamente al menos cinco veces en tres meses por traumatismos varios.

El médico forense que le realizó la autopsia a la víctima, Juan Carlos Toulouse, leyó el informe en la audiencia en el que se detalla que el chico falleció a causa de una "feroz golpiza" y que presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo". Además, fue víctima de "abusos sexuales recientes y de vieja data".

"Presentaba un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días", especificó el perito y aclaró que "hubo una agresión puntual que le provocó la muerte" al generar una hemorragia interna. También el cuerpo presentó marcas de quemaduras y mordidas.

En este marco, Toulouse sostuvo que no especificó todos los detalles "por respeto al nene y a la familia", pero remarcó: "Tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca".

A pocos días de conocerse el veredicto final, los abuelos de Lucio Dupuy hablaron con la prensa desde La Pampa y contaron el escalofriante encuentro que tuvieron con Abigail Páez, una de las acusadas de abusar y matar sexualmente al chico de cinco años.