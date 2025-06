Deflación en el índice mayorista: ¿puede llegar a los precios minoristas?

La inflación mayorista de mayo registró su primera caída de la serie (si se exceptúa el período de pandemia) y anotó un -0,3%, que le permitió al Gobierno celebrar el primer dato de deflación de su mandato.

Así, en el año acumula un 7,4% mientras que la variación interanual fue de 22,4%. La caída estuvo explicada por la nula variación de los productos nacionales y una caída del 4,1% de los importados. Este último segmento registró una variación interanual del 2,5%.

El ancla cambiaria jugó un rol clave en este dato. "Tras la flexibilización de las restricciones cambiarias, se observó una leve aceleración de la inflación en el corto plazo, pero en el mes de análisis, retomó nuevamente el sendero descendente", explicaron desde ACM sobre el nuevo esquema cambiario aplicado en abril.

En el mismo sentido, Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de Siglo 21, agregó que la expectativa de devaluación de abril hizo que se fijaran precios internos de los productos importados más altos para cubrir costo de reposición esperado. "Como no se convalidó y el tipo de cambio quedó estable, los que estaban muy altos corrigieron a la baja y eso hace que el promedio de precios caiga", explicó.

La inflación mayorista ratificó así un sendero de rápida desaceleración, sobre todo en la variación interanual. Cabe recordar que en mayo de 2024 la interanual fue de 302,5%.

Para mayo del año pasado, el reacomodamiento de precios surgido tras la devaluación de diciembre de 2023 ya había sido aplicado en gran parte. Martín Kalos, director de Epyca Consultores, explicó: "Al principio de la gestión Milei-Caputo se concentra mayor cantidad de aumentos y la dispersión de precios ante la incertidumbre cambiaria, y se incluía la prevision que el Gobierno podría necesitar una segunda corrección a los meses. Como eso no ocurrió, el mark up para mayo fue bastante reducido".

Mientras tanto, la inflación minorista todavía la sigue por detrás. La explicación se sustenta en la evolución de los bienes en su conjunto, y su vínculo con el tipo de cambio.

Anastasia Daicich, directora de Qualy, explicó que entre los factores que influyen especialmente en la baja de la inflación mayorista están el atraso cambiario, al tratarse de una "canasta compuesta casi exclusivamente por bienes (transables) y que casi no tiene servicios (en general, no transables). Cuando hay atraso cambiario los transables "pierden" en relación a los no transables".

Agregó además la apertura comercial con la baja de aranceles, el desarme de reglamentos y la quita de impuestos, que tiene mayor impacto también sobre los bienes.

"Con mayor incidencia de bienes en la estructura del índice mayorista, la convergencia de la inflación mayorista a la baja es más acelerada que la minorista, afectada por servicios cuyos precios siguen moviéndose al 2,7% mensual", explicaron desde LCG sobre la diferencia entre los indicadores.

Desde ACM evaluaron la evolución interanual de la inflación mayorista (22,4%) y la minorista (43,5%) y detectar un spread de 21,1 puntos porcentuales, con una diferencia de 0,8 puntos respecto de la diferencia registrada en abril.

"Con el dato de mayo, ya es el décimo mes consecutivo en donde los precios minoristas crecen por encima de los mayoristas, aunque con un spread inflacionario decreciente", agregaron.

Hacia adelante, desde LCG consideraron que eventualmente tenderán a acercarse bienes y servicios, pero no será por una caída en estos últimos, sino por un ajuste al alza de los bienes. "Lo que esta dinámica augura es un piso inercial", agregaron.

Para Daichi, un factor que unifica ambas mediciones es el estancamiento de la actividad. "La debilidad de la demanda dificulta la convalidación de subas de precios en respuesta a la suba de costos".