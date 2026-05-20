En esta noticia ¿Cómo se ocultó el mural y los detalles del rescate artesanal?

Un sorpresivo descubrimiento artístico sacudió las tareas de renovación en un emblemático edificio porteño. Durante los trabajos de restauración del Plaza Hotel de Buenos Aires , los especialistas hallaron una monumental obra oculta bajo capas de pintura. Se trata de una pieza de un valor patrimonial e histórico incalculable para la arquitectura argentina.

El hallazgo se produjo en el salón principal del hotel durante las tareas de mantenimiento y puesta en valor. El equipo de expertos, liderado por la reconocida restauradora Cristina Lancellotti, detectó la obra de arte de manera imprevista. La noticia capturó de inmediato la atención del ámbito cultural y del sector de desarrollos inmobiliarios de lujo.

La imponente pieza artística mide más de once metros de ancho por siete de alto. Lo más sorprendente de este monumento es su composición material, ya que está plasmado por completo sobre finas hojas de oro de 22 quilates. Su brillo original había quedado sepultado durante décadas por intervenciones edilicias posteriores.

¿Cómo se ocultó el mural y los detalles del rescate artesanal?

La obra fue creada originalmente por el prestigioso artista plástico argentino Jorge Soto Acebal. Sin embargo, su rastro se perdió luego de una serie de reformas realizadas con motivo del Mundial de fútbol de 1978. En aquel momento, por decisiones estéticas de la época, la magnífica estructura fue cubierta con capas de pintura convencional.

Actualmente, el proceso de recuperación demanda un esfuerzo milimétrico y de enorme paciencia. Los restauradores avanzan con herramientas muy pequeñas y movimientos minuciosos para no dañar el metal precioso. Cada centímetro recuperado requiere la máxima atención para preservar el legado del autor.

Andrés Kalwill, director de nuevos desarrollos del Grupo Alvear, acompaña de cerca el desarrollo de las tareas arqueológicas. El directivo confirmó que la magnitud del trabajo artesanal alteró los plazos previstos de la renovación edilicia. Las autoridades extendieron el cronograma de la obra un año más para garantizar el cuidado del patrimonio.

De esta manera, se proyecta que la restauración total del complejo finalice entre fines de 2028 y principios de 2029. En paralelo al rescate cultural, el ala nueva del hotel avanza a paso firme con la construcción de cinco pisos de subsuelo y tres niveles superiores .

En la actualidad, más de 160 obreros y especialistas trabajan de forma coordinada en el predio ubicado frente a la Plaza San Martín. El redescubrimiento de esta joya dorada promete transformar el salón del Plaza Hotel en uno de los puntos turísticos y culturales más destacados de la ciudad.