De tragamonedas, minería cripto y toallas: las importaciones que Sergio Massa planea restringir

El Ministerio de Economía presentará este viernes un nuevo esquema de administración las importaciones, con foco en la trazabilidad de los permisos para importar SIMI y mayores requisitos para traer bienes terminados del exterior.

El miércoles, al presentar en el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó lo que adelantó El Cronista este lunes: que más bienes terminados pasarán al régimen de Licencias No Automáticas (LNA), que otorga al Ejecutivo la potestad de dilatar por un par de meses la autorización para ingresar la mercadería al país.

Massa, en declaraciones a la prensa, focalizó el problema en bienes suntuarios. "Estamos frente al absurdo de que en Argentina las máquinas tragamonedas, las hidrolavadoras, las máquinas que minan bitcoins, las motos de agua, tienen licencia automática, mientras que las piezas de ensamble para las pymes tienen licencias no automáticas. Claramente son errores que tenemos que corregir", dijo. Sin embargo, la nómina de productos con LNA será más amplia.

Massa había anticipado un cambio en el régimen en la reunión que mantuvo el jueves 22 con la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí mencionó que más "bienes terminados" ingresarán al esquema de LNA. Fuentes oficiales consultadas indicaron que muchos ítems finales en los que se registran aumentos de importaciones por encima de la media pasarían al esquema no automático.

Massa puso a trabajar en el nuevo sistema al titular de la Aduana y su principal referente en temas de comercio exterior, Guillermo Michel. También está involucrado el subsecretario del área, Germán Cervantes, que formalmente depende del secretario de Comercio, Matías Tombolini. El secretario de Industria, José de Mendiguren, funciona como enlace con el sector fabril, aunque desde agosto la firma de las SIMI pasó de Industria a Comercio.

LNA, SIMI y cautelares

El esquema también incluiría cambios en las mercaderías que ingresan al país gracias a medidas cautelares. El ministro indicó que el 75% de los productos que se importaron con amparos judiciales son bienes terminados. "Tuvimos cautelares para importación de máquinas tragamonedas, para importación de telas, por 128 millones de dólares", expuso en Diputados. También mencionó la importación de toallas.

Sergio Massa defendió el Presupuesto 2023 en Diputados.

La Aduana, en tanto, pone la mira sobre los rigs para minar criptomonedas y busca restringir el ingreso del contrabando pero también controlar las posiciones arancelarias. Los funcionarios de Massa consideran que es necesario dar el debate sobre la minería cripto en función de los consumos y los precios de la energía .

El lunes, Massa visitó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y adelantó que la administración de divisas se focalizaría en los insumos productivos y en bienes terminados que forman parte de un proceso productivo o que no tienen alternativas de fabricación nacional.

simi con trazabilidad

El Gobierno promete que todo será transparente y que el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) tendrá trazabilidad. Eso permitirá que "cada empresario pyme o industrial grande, al momento de la aprobación de la SIMI, sepa la fecha de pago del Banco Central ", prometió el ministro.

El doble filtro (SIMI y BCRA) es una de las principales críticas de los empresarios. Fuentes del sector privado indicaron que en los últimos meses se regularizó la firma de las SIMI , frenada por los cambios en Economía y Desarrollo Productivo. Pero que, aun con el permiso de importación aprobado, los importadores chocan con el Banco Central.

En septiembre, las importaciones totales rondaron los u$s 7100 millones. Si bien el Gobierno contó con u$s 6200 millones de liquidación de divisas del agro por el "dólar soja" y la demanda de energía bajó 60%, de u$s 1366 millones a u$s 520 millones, no hubo liberación de dólares para el resto de los sectores. Los niveles de importación de bienes de consumo, intermedios y de capital se mantuvieron constantes con los registros de los meses previos.