Importaciones, subsidios y 5G: Massa anticipó cuál será el camino de la economía el año que viene

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que el país cuenta con "situaciones casi absurdas en las Licencias Automáticas" para importar, y adelantó que este viernes 30 de septiembre pondrá en marcha "un régimen de comercio exterior que le dará previsibilidad a la economía para todo el 2023" a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Así se manifestó en declaraciones a la prensa durante su ingreso a la Cámara de Diputados, a la que arribó para presentar los principales lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto 2023.

El Presupuesto 2023, punto por punto

Entre otros adelantos, el funcionario reveló que en febrero de 2023 la Argentina licitará el espectro 5G para las telecomunicaciones, un espacio en el que se desarrollará otro capítulo de la guerra comercial - geopolítica entre los Estados Unidos y China.

Por otro lado, Massa subrayó que se prevé un recorte de 0,7 puntos porcentuales en los subsidios para el año que viene (entre energía y transporte), una meta que no solamente puede alcanzarse mediante aumentos de las tarifas sino también con ahorro y eficiencia en el uso de los recursos.

Asimismo, el ex presidente de la Cámara de Diputados prometió: "Vamos a avanzar en un acuerdo que técnicamente está cerrado, que se conoce como The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), entre el Internal Revenue Service (IRS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que nos va a permitir que uno de los grandes socios comerciales de la Argentina, como es Estados Unidos, no se termine transformando en guarida fiscal de aquellos que eluden su responsabilidad frente al fisco argentino".

Al ser consultado sobre el tema de las compras en el exterior, Massa advirtió sobre situaciones a revisar y explicó que "hay situaciones en las licencias automáticas en la Argentina casi absurdas" como por ejemplo para importar "motos de agua, hidrolavadoras o máquinas que minan bitcoins o tragamonedas". Lo mismo repitió en la reunión con los diputados.

En ese sentido, adelantó que "estaremos poniendo en marcha desde el viernes un régimen de comercio que le dará previsibilidad a la economía para todo el 2023 con el SIMI".El tigrense insistió con que "solo en gastos tributarios, hay 2,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) argentino que son beneficios impositivos para regímenes económicos y empresarios". "Nos encantaría llegar a un acuerdo con los sectores empresarios beneficiarios de estos temas a un presupuesto de equilibrio", señaló, en referencia a exenciones como las de Tierra del Fuego (electrónicos) o el Impuesto a las Ganancias de los jueces, entre otros. Este capítulo es mirado con especial atención en el Fondo Monetario Internacional (FMI); en el reciente acuerdo se establece una meta de déficit fiscal de 1,9% sobre base caja"

Después de casi dos meses de gestión, el ministro reflexionó sobre la importancia de unificar las áreas económicas como Producción y Agricultura. También lamentó que la guerra entre Rusia y Ucrania, que se extendió a un conflicto con todo Occidente, le costó al país más de 4900 millones de dólares en energía, junto a 6200 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que estaba comprometido con Rusia y otros 9000 millones por la ampliación del swap con China, para un total de u$s 20.000 millones.

Massa apuntó que los sectores que apuntalarán el crecimiento económico en los próximos años son la agroindustria, la energía, la minería y los servicios del conocimiento, al tiempo que el turismo receptivo, la construcción (por el blanqueo) y las telecomunicaciones aportarán dólares a la brevedad. Por eso, instó a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para encontrar políticas de Estado y encontrar consensos sobre una ley de Agroindustria, otra de Gas Natural Licuado (GNL) y otra de hidrógeno verde, azul y gris. El cobre, mineral presente en abundancia en la Cordillera, podría ser otro recurso a explotar masivamente en el mediano plazo, dijo.

El Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del 2% el año que viene, con una inflación punta a punta del 60%, un dólar a fin de año de $ 269 (promedio de $ 218,90) y un crecimiento de las exportaciones de 7,1%.