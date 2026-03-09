Rodolfo Barra posee un curriculum que incluye haber sido integrante de la Corte Suprema, ministro de Justicia y, más recientemente, procurador del Tesoro durante la presidencia de Javier Milei. Su salida de la administración libertaria se produjo por un dictamen de la Procuración que no favorecía la postura del Ejecutivo en un conflicto laboral. Ahora, el especialista en Derecho Administrativo sostiene que el traspaso del Fuero Laboral Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido a último momento en la Reforma Laboral, va en contra de lo que dicta la Constitución. Frontal, en diálogo con El Cronista afirmó que uno de los problemas es la tendencia a la “anomia” de los argentinos y, además, a la intención de convertir a la Ciudad de Buenos Aires en una “superprovincia”, cuando, en realidad, no es equiparable siquiera al resto de los distritos subnacionales. - Entre los posibles efectos de la Reforma está el del cuestionamiento de la constitucionalidad del traspaso del fuero eh laboral ¿Cree que es así? -Sí, que no es solamente el traspaso del fuero laboral, porque si puede traspasar el fuero laboral puede traspasar también el civil, el comercial, el penal. Así que no es solamente ese tema. Y no es tampoco un problema de conveniencia, sino es un problema normativo. La Constitución dice en el artículo 75 inciso 12 que los códigos según la situación de las cosas y las personas, los aplican la Nación y las provincias: tribunales federales o las provincias. Y la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. La Constitución la distingue infinidad de veces. - Pero existen temas en los que la Constitución, podríamos decir, equipara la Ciudad a las provincias ¿No es así? -Cuando quiere la Constitución que se le aplique a la Ciudad de Buenos Aires el mismo régimen de una provincia, por ejemplo, con la coparticipación federal dice “las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”. Acá, en este caso de los códigos dice “las provincias”. La Corte dice que siempre no se puede suponer incongruencia y contradicción en el legislador. Esto quiere decir que el constituyente le quitó a la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de aplicar los códigos nacionales. - Pero la Ciudad, ¿puede tener su propia justicia? -El artículo 129 dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene facultades de jurisdicción. Y claro que la tiene para aplicar todas las cuestiones correccionales cuestiones de vecindad, cuestiones ambientales, es decir, todo lo que es legislación puramente local. Y su derecho público local, tema el tributario de la Ciudad. - ¿El tema de la autonomía porteña es el centro del problema? -La autonomía la tienen todos los municipios. Todos los municipios son autónomos. La ciudad de Buenos Aires es un municipio federal. El municipio de La Matanza es autónomo. Esto lo dice expresamente la Constitución, así que esto no le agrega nada a la Ciudad. Lo que pasa que los porteños, yo soy porteño, somos un poco exagerados y quieren convertir a la a la Ciudad en una especie de superprovincia. Pero no es lo que quiso el constituyente. Si quieren que la Ciudad sea una provincia, bueno, hay que reformar la Constitución, para lo cual hay que también arreglar algunas cosas con la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que los argentinos somos anómicos, nos gusta estar siempre fuera de la ley. - ¿Qué dicen los fallos de la Corte? -A veces hay alguna decisión de la Corte que alimenta un poquito estos argumentos (de la provincialización porteña), pero realmente yo creo que hay que aplicar la Constitución en su letra, en su espíritu. El constituyente no lo quiso equiparar, no quiso que sea lo mismo. - Si llegara a suceder que se disuelven los juzgados federales en lo laboral, ¿Cómo impactaría en en la labor cotidiana en los juzgados, en los derechos de los trabajadores, en las empresas? Yo creo que no debería variar. Yo pienso que el litigio va a ser resuelto igual por un juez independiente y va a aplicar la ley, ¿no?. Eso no cambiaría, pero la cuestión de competencia es una cuestión de orden público. O sea, que esto tiene que se tiene que respetar, es una es una organización, como decía, esto es competencia de la Nación o de una provincia. Aun cuando los dos lo hagan bien, esto hay que respetarlo, no es voluntario. - Usted fue constituyente, ¿por qué se excluyó la cuestión de la justicia de las de las cuestiones para trasladarle a la a la ciudad de Buenos Aires? -Porque nadie quiso que fuera una provincia. En el artículo 129 dice que la ciudad de Buenos Aires va a tener un estatuto organizativo de sus autoridades. Los que hicieron este estatuto en la Ciudad le pusieron Constitución, pero porque son anómicos, o sea, porque están fuera de la norma. Le podrían haber puesto que es un pacto supranacional que tiene valor eh superior a la Constitución de los Estados Unidos. Son capaces de todo. Pero lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires no tiene constitución. Los únicos que tienen Constitución son la nación y las provincias.