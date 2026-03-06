Después del triunfo parlamentario que significó la sanción de una inédita ley de Reforma Laboral, el gobierno de Javier Milei promulgó hoy la norma, abriendo paso a su aplicación y a la prometida judicialización de la misma. Por ejemplo, la Confederación General del Trabajo había anunciado una estrategia de tres etapas: el trabajo con los gobernadores -que a todas vistas falló-, la movilización callejera -que reivindican como positiva-, y la posterior judicialización de lo actuado por el Congreso. La principal central obrera realizó una marcha a Tribunales el pasado lunes, como señal del inicio del nuevo estatus de la situación. Esta mañana realizó su primera presentación en tribunales. “Por ahora es prematuro hablar”, dijo a El Cronista una fuente del equipo judicial de la CGT, que evitó dar precisiones sobre la demanda que se presentó contra la 27.802. Al respecto, una voz autorizada de la Corte Suprema de Justicia, mientras tanto, le aclaró a este diario: “Es de cajón que se va a judicializar rápidamente. Lo que sucede es que primero tiene que existir la lesión de un derecho. De existir, eso sólo se produciría cuando la ley tiene efecto”. Son varios los juristas que han señalado la posible inconstitucionalidad de la reforma: desde Alejandro Gil Domínguez o Roberto Gargarella, hasta el exministro de la Corte y primer procurador del Tesoro de la Era Milei, Rodolfo Barra. Daniel Sabsay, por su parte habló de las falencias de la nueva norma, entre ellas su regresividad. Según pudo saber El Cronista, en el Máximo Tribunal saben que, más temprano que tarde llegará el primer expediente, sea colectivo o de un particular que considere afectados sus derechos. Ante la consulta, nadie afirmó si la demanda llegará a las oficinas del Palacio de la calle Talcahuano luego de transitar sus canales por las instancias inferiores o si habrá algún pedido para saltarlas y llegar con un recurso extraordinario a los escritorios de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Pero la CGT y las demás centrales obreras no serían las únicas que accionen. Hace algunas horas, en la Corte arriesgaban que las asociaciones de abogados y la Asociación de Magistrado están preparando sus recursos. Si para los gremios habrá demandas por la regresividad de la Ley que, según entienden, limita el derecho a huelga; o señalan el defecto en la Cámara de origen que trató el proyecto (entró por el Senado, cuando debiera haberlo hecho por Diputados por tratar temas tributarios), el mundo judicial cargaría contra la constitucionalidad del traspaso del Fuero Laboral Federal a la Ciudad. “En la Constitución se habla en algunos pasajes de ‘las provincias y la Ciudad’ y, en otras solo de las provincias’. Eso no es un descuido, es que los constituyentes no le dan a la Ciudad la categoría de provincia. La aplicación de los códigos es para ‘la Nación y las provincias”, como dice la Constitución. La Ciudad no puede absorber la Justicia Laboral ni otra, porque no es una provincia“, señaló un reconocido constitucionalista.