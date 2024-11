Milei cede a firmar la declaración propuesta por Lula, pero avisa que hay puntos clave que no apoyará

Luego de días de especulaciones, el presidente Javier Milei anunció que, al final, firmará parcialmente la declaración de líderes de la Cumbre del G20 en Brasil, poniendo un asterisco en cada ítem que refiera a cuestiones vinculadas a la Agenda 2030.

A través de un comunicado por la Oficina del Presidente (OPRA), Milei afirmó que la decisión no obstaculiza la declaración de los demás jefes de Estado, pero que su oposición estaría vinculada a varios puntos del documento: la promoción de la limitación de la libertad de expresión en redes sociales, el esquema de imposición y vulneración de la soberanía de las instituciones de gobernanza global, el trato desigual ante la ley y especialmente, la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre .

El último punto está vinculado a que Argentina suscribió a ser parte de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza- la principal propuesta de Lula como presidente de esta edición del G20- pero también de manera parcial y sin adherirse completamente : de los ocho puntos que componían el documento final, los libertarios solo dejaron cinco sin aclarar.

"Cada vez que se intentó combatir el hambre y la pobreza con medidas que incrementaban la presencia del Estado en la economía, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital, además de millones de muertes de vidas humanas", afirmó la OPRA en la carta conocida esta tarde. "Si vamos a luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en correr al Estado del medio", agregaron.

Aun así, otras fuentes del Poder Ejecutivo sugieren que el texto publicado por la OPRA "tiene errores" y que no dice con precisión el verdadero sentido que busca expresar la Argentina. La queja que tronó desde parte de la Cancillería fue para parte del equipo de comunicación en donde tiene injerencia el asesor presidencial Santiago Caputo.

El presidente Javier Milei durante su participación en la reunión de líderes de Estado en el G20.

Según pudo saber El Cronista, el furcio que habría tenido el comunicado es que alegó que Milei "firmó", aunque eso no sucedió, sino que está apoyando el texto previo a la firma formal.

Cualquiera sea el término, tanto Milei como la diplomacia argentina -liderada en las negociaciones por el Sherpa en el G20, Federico Pinedo- encontraron un punto medio a la intransigencia que adquirió la política exterior libertaria. Con cierto grado de pragmatismo, se optó por no romper acuerdos que acompañan las principales potencias internacionales.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil negoció durante semanas para que Milei se plegara y firmara con el resto de los países miembros, algo no terminó por ocurrir. Desde la Casa Rosada ya habían avisado que no cederían "ni un milímetro" en su decisión de enfrentar a la Agenda 2030 y al globalismo.

Milei es el primer jefe de Estado que firma en disidencia una declaración de presidentes desde que lo hiciera Donald Trump en los G20 de Hamburgo y Osaka.

Todavía se mantiene la incertidumbre sobre cómo puede incidir el pronunciamiento de Milei con los diversos puntos que se tocan en la declaración final. Uno de los más significativos de la Agenda 2030 es el combate al cambio climático, algo que tendrá protagonismo en varias páginas del texto .

"Hay varios puntos que esgrime el comunicado de la OPRA que no reflejan lo que va a hablar Milei más adelante en la cumbre", decía una fuente inobjetable. El Presidente dio un discurso ante jefes de Estado por la mañana en donde hizo una férrea defensa del capitalismo de libre mercado, al que le adjudicó el haber sacado "de la pobreza extrema al 90% de la población global".

"No fue por orden de ningún jerarca estatal, esto significa que nunca verán a nuestra administración defender propuestas que impliquen mayor presión fiscal, ni propuestas de desarrollo sostenible que prioricen caprichos de políticos", fue una de las textuales que Milei dio ante la mirada de Lula da Silva, Xi Jinping y Joe Biden, entre otros.

Hasta el cierre de esta nota, Milei todavía no había dado un pronunciamiento sobre Ucrania y Rusia: según pudo saber El Cronista, el jefe de Estado no convalidaba que durante toda la declaración no hubiera una condena explícita hacia la administración de Vladimir Putin por la invasión al país vecino.

Esa temática puso en aprietos a Lula con una buena parte del G7 después de que el fin de semana Putin disparara de misiles contra Ucrania, dejando como saldo decenas de muertos y cuantiosos destrozos de la infraestructura eléctrica de ese país.