Las urgencias de Massa y un relanzamiento para recuperar la mística contra Milei

Sergio Massa pondrá a prueba el sistema político, lo que despectivamente Javier Milei impuso como "la casta". Unión por la Patria rastrilló los padrones, distrito por distrito, para detectar cuánto perdió el oficialismo desde 2019 a la fecha y cuánto bajó el voto a su favor desde las elecciones a gobernador en las provincias que ya votaron y las PASO del 13 de agosto.

El equipo de campaña tiene dos urgencias, o tres. Frenar los coqueteos entre dirigentes políticos y sindicales que temen al triunfo del libertario, recuperar votos propios y fundamentalmente la mística para que la militancia y la dirigencia reactiven la campaña. En ese esquema deben reactivarse los gobernadores.

UP organizó para hoy y mañana un megaencuentro en Tucumán a pesar de haber sido una de las provincias donde el peronismo ganó la gobernación -incluso recuperó la ciudad capital- pero cayó drásticamente en las Primarias.

Ningún gobernador, aunque haya ganado con holgura su distrito, podrá negociar con un gobierno nacional si pierde diputados y senadores nacionales. Temen también a los encuentros de referentes de la CGT como Gerardo Martínez de la Uocra con el candidato de La Libertad Avanza, razón de peso para que los máximos dirigentes sindicales hayan sido invitados también al encuentro nacional.

Empresarios, CGT y acto

Antes de las PASO Sergio Massa estuvo en la CGT donde rescibió un fuerte respaldo

La agenda incluye una reunión protocolar en la Casa de Gobierno este viernes por la tarde y una cena de mandatarios y sindicalistas en el quincho del gobernador Juan Manzur.

Para el sábado están previstas cuatro actividades: un desayuno de Massa con empresarios al que lo acompañarán Agustín Rossi y también el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; un encuentro con 500 dirigentes, incluidos gobernadores, vicegobernadores, diputados, senadores, intendentes y también la cúpula de la CGT en el teatro Mercedes Sosa; luego una foto ‘familiar' en la Casa Histórica y por último un multitudinario acto en el Hipódromo local.

Reconciliado con Juan Manzur -se distanciaron cuando el tucumano frenó el desembarco de Sergio Massa en la jefatura de gabinete y luego cuando cedió su precandidatura a Presidente junto a De Pedro en pos de la unidad-, Massa llegará a la provincia en busca de un relanzamiento que lo muestre como el líder del nuevo peronismo.

Massa apuesta a recuperar votos en los distritos donde históricamente ganó el PJ

Alrededor de la fórmula de Massa y Rossi estarán la mayoría de los gobernadores, excepto Omar Perotti que por la veda en Santa Fe prefiere no participar y Jorge Capitanich que está concentrado en su propia campaña en Chaco con un difícil desafío el domingo 17. La mayoría ya contestaron que irán, desde el misionero Oscar Herrera Ahuad -aliado y referente del Frente Renovador de la Concordia- a Axel Kicillof.

A ninguno le sobra nada. En Misiones por ejemplo Milei sacó 36% de los votos aún cuando los renovadores ganan cada elección por tres tercios. En Buenos Aires diez de los principales municipios perdieron un millón de votos en los últimos cuatro años . Son sólo dos ejemplos del minucioso mapeo que apunta a una campaña segmentada.

Kicillof tiene mucha presión: retener la provincia como lo hizo en las PASO y ampliar el caudal de votos para torcer el destino nacional de Massa y habilitarle el ingreso a la segunda vuelta. Las provincias del Norte también pueden volcar la balanza.

Un discurso contra Milei

Sergio Massa tendrá una intensa agenda en Tucumán, el cierre cerá con un gran acto

Más allá de la puesta en escena en Tucumán, para mostrar unidad y recuperar la esperanza frente al impacto que causó el triunfo de Javier Milei, Massa deberá ordenar el discurso.



El debate no es fácil. Algunos desaconsejan la campaña del miedo y -como lo hizo el propio candidato a Presidente- piden hablar de futuro, ofrecer políticas concretas y ‘desarmar' con argumentos las propuestas de Milei.

No es fácil. El riojano Ricardo Quintela esta misma semana amenazó con renunciar si Milei accediera a la presidencia. Aunque no lo hará, hubo discusiones sobre si ese debe o no ser el eje.

Como Massa, también Javier Milei salió en busca de votos al Conurbano bonaerense

"Las cosas que plantea Milei harían muy dificultosa la gobernabilidad en las provincias" cuestionó el gobernador de La Rioja sobre la promesa libertaria de eliminar la coparticipación a las provincias, "la privatización del servicio educativo, del sistema sanitario, la eliminación de la obra pública o no poder hacer un acueducto", ofreció como ejemplo.

Lo mismo se analiza sobre qué decir respecto al candidato de La Libertad Avanza. " No se habla en contra de las mascotas ", advirtieron en el búnker electoral cuando Massa criticó a Milei por hablar con sus perros. Juan Perón tuvo caniches famosos y Cristina Kirchner promocionó la posibilidad de que las mascotas pequeñas, como sus perros, viajen en la cabina en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

" Que los gobernadores se pongan al frente de la campaña ", reclaman los que están convencidos de que jugaron a menos el 13 de agosto cuando ya tenían asegurados sus distritos o los habían perdido como el caso de San Luis, San Juan y Chubut. Varios se defendieron y atribuyeron la caída electoral a las peleas políticas y a los yerros del Gobierno, con foco fundamentalmente en la economía y la inseguridad.

Camino al 22 de octubre, no valdrán las excusas aunque en el búnker de la calle Mitre confían en la encuesta de Analogías según la cual Milei apenas subió a 31,1 puntos; Massa a 28,1 y Patricia Bullrich se quedó en 21,1.

En ese escenario, sin contar el 11% que respondió no saber, habría segunda vuelta en noviembre. A los cordobeses les piden especialmente más trabajo para restarle a Juan Schiaretti que en ese estudio figura último con 2,6% de intención de votos.

Los más optimistas repiten que restan más de 40 días de campaña, que Milei está cambiando su discurso, que el oficialismo moverá su aparato partidario y que hasta la oposición -a excepción de Mauricio Macri- hará lo suyo para salvar ‘el sistema'.

Está pendiente el debate presidencial y el efecto que pudiera tener tanto la participación como la eventual ausencia del libertario

Unico acto de todos juntos: Rossi, Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Kicillof

En el acto de relanzamiento no estará el Presidente Alberto Fernández que sólo participó de una actividad, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner y ahora se encuentra de viaje por la cumbre del G20. Tampoco está prevista la participación de Cristina Kirchner, autoexcluida en los últimos tiempos, aunque los suyos insistan en que está muy activa detrás de escena. Y está en duda la reaparición de Máximo Kirchner que no sólo es primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires sino también presidente del PJ local.

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, encabezará una delegación de 15 legisladores cuyos nombres aún no confirmó. El otro ausente será el gobernador electo de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien se encargó personalmente de hablar con Massa para explicarle que hace una semana le extirparon un quiste benigno y debe guardar reposo.