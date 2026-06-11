El presidente Yamandú Orsi resaltó este miércoles el envío al Parlamento del proyecto de ley del Poder Ejecutivo orientado a mejorar la competitividad y reducir el costo de vida en Uruguay.

Consultado en José Pedro Varela (Lavalleja) sobre el reclamo de los arroceros por el precio del gasoil, Orsi destacó como “buena noticia” la colocación del 63% de la cuota anual de arroz en el marco del acuerdo Mercosur–Unión Europea y recordó las gestiones con Panamá para sostener las compras a Uruguay.

El mandatario admitió que el país enfrenta “temas de costos fijos” que afectan la competitividad y subrayó que el gobierno trabaja para amortiguar el impacto del alza internacional de los combustibles y evitar que los precios se disparen. En ese sentido defendió el envío del proyecto de ley como herramienta para abordar dichos desafíos.

Foto: Presidencia de la República

Sobre el paro general parcial convocado por el PIT-CNT entre las 9 y las 13 horas, Orsi recordó su pasado sindical y evaluó como “lógico” el reclamo histórico del 6+1% del PIB para educación, ciencia y desarrollo, aunque no profundizó en medidas concretas a incorporar en la Rendición de Cuentas que el Ejecutivo debe remitir al Parlamento antes del 30 de junio.

En el plano social y deportivo, el presidente inauguró la iluminación de una cancha de fútbol infantil en José Pedro Varela y destacó el alcance del fútbol infantil en el país: alrededor de 70.000 niñas, niños y adolescentes participan semanalmente en partidos y prácticas.

Orsi consideró que las canchas iluminadas fomentan espacios seguros y movilizan familias y comunidades; mencionó la experiencia de Canelones —con más de 70 clubes— como modelo a replicar y señaló una inversión estimada de unos 15.000 dólares por cancha iluminada, con apoyo de UTE y la Secretaría Nacional del Deporte.