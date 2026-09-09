Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.115,65 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la última semana registró una caída de -1.16% y en el último año acumuló un descenso de -17.01%, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

En las últimas 3 sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

El Dólar tuvo un breve repunte inicial, luego una caída prolongada, un rebote puntual a mitad del período y nuevas bajas al final, cerrando con saldo neto negativo.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

En Colombia, usa bancos o intermediarios vigilados por la Superintendencia Financiera, o profesionales de cambio autorizados por la DIAN. Compara la tasa y comisiones y realiza la operación por canales oficiales (sucursal, app o web).

Evita el efectivo en la calle y ofertas en redes sociales; desconfía de tasas “demasiado buenas”. Verifica la identidad del establecimiento, confirma la tasa en tiempo real y guarda los comprobantes.