Cuánto ganan los argentinos en dólares y en qué puesto quedó con el resto de América Latina

Durante la última conferencia de prensa del año, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer cuál es la cifra oficial del salario promedio en dólares de los argentinos.

En la ponencia del funcionario sobre el balance del Gobierno en 2024 analizó también la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en Argentina. Sobre el tema mencionó sus variaciones a lo largo de los últimos cinco años y destacó la mejora del valor salarial de los argentinos durante el primer año de gestión de Milei.

"En 2019 el salario mínimo era de $16.875, equivalentes a 210 dólares" en 2020 se redujo a 125 dólares; en 2021 alcanzó los 157 dólares; en 2022 subió a 179 dólares; en 2023 volvió a bajar a 156 dólares; y en 2024 se ubicó en 231 dólares, informó Adorni

¿Cuál es el salario real en dólares en Argentina hoy?

Adorni destacó que, más allá de la comparación de sueldos en dólares, el salario real promedio en la economía argentina hoy se encuentra cerca de los 1.100 dólares, una cifra considerablemente superior a los 300 registrados en diciembre de 2023 , cuándo asumió la gestión actual.

Con respecto al nuevo SMVM, oficializado a través de la Resolución 17/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió pautarlo con un aumento del 2,99% en diciembre, luego 2,5% extra en enero, un 2% en febrero y un 1,49% en marzo .

Cómo queda el valor del salario mínimo por mes:

Desde diciembre de 2024: $ 279.718 al mes.

Desde enero de 2025: $ 286.711 al mes.

Desde febrero de 2025: $ 292.446 al mes.

Desde marzo de 2025: $ 296.832 al mes.

Qué piensa el Gobierno del salario mínimo: ¿por qué debería desaparecer?

Durante la conferencia el vocero también afirmó que " conceptualmente, el salario mínimo es un error ". Según Adorni, este sistema impide la contratación de personas dispuestas a trabajar por menos de esa cifra.

En su opinión, el salario mínimo debería desaparecer cuando Argentina logre alcanzar una " normalidad económica ". Aseguró que la decisión del ejecutivo de pautar un salario mínimo es más un producto de una mediación entre la negociación de las partes que una solución económica efectiva.

Salario mínimo en dólares: ¿cómo se ubica Argentina en el ranking de América Latina?

Según los datos del sitio web Statista, incluso con el más reciente aumento del SMVM, Argentina ocupa el último puesto de los 14 salarios mínimos de la región en dólares. Le sigue Brasil con un valor de u$s 259,94.