La Corte Suprema de Justicia colombiana ha enfatizado los límites establecidos en el ámbito colombiano respecto al embargo del salario, buscando asegurar el cumplimiento de deudas sin poner en riesgo el mínimo vital de los trabajadores. El marco normativo establece que el salario no puede ser embargado por completo y que solo en circunstancias específicas la retención puede llegar a porcentajes más altos, siempre bajo la autorización de un juez. Esta resolución se basa en disposiciones actualmente vigentes y en una jurisprudencia que reiteradamente establece topes claros y obligatorios para empresarios y magistrados. En este contexto, la Corte ha subrayado que el embargo es una herramienta legal destinada a asegurar el cumplimiento de obligaciones económicas, sin que su implementación sea arbitraria o desconozca las protecciones otorgadas por la ley a los ingresos de los trabajadores. De acuerdo con la normativa vigente, retomada por Caracol Radio, el salario solo puede ser embargado cuando existe una orden escrita de un juez, emitida dentro de un proceso judicial formal. Entre los casos en los que procede el embargo se encuentran las obligaciones alimentarias, como la pensión para hijos o cónyuge y las deudas con cooperativas legalmente autorizadas. En estos escenarios, la ley permite aplicar descuentos más amplios que en otras deudas. En cambio, cuando se trata de compromisos con bancos, entidades financieras o particulares, rige una protección reforzada del salario mínimo. La Corte Suprema ha reafirmado que el límite absoluto de embargo salarial es del 50%, aplicable únicamente en circunstancias específicas: El auxilio de transporte, por su naturaleza, generalmente no se incluye dentro de la base para calcular el embargo, dado que su propósito es facilitar el traslado al lugar de trabajo. Para quienes generan ingresos superiores al salario mínimo, la ley estipula un cálculo específico. En primer lugar, se descuenta el valor del salario mínimo vigente y, sobre la cantidad excedente, se aplica el porcentaje correspondiente. Este mecanismo tiene como objetivo prevenir que las retenciones impacten aspectos esenciales como la alimentación, vivienda o transporte y es de carácter obligatorio para empleadores y autoridades judiciales. La acumulación de obligaciones financieras puede dar lugar a procesos judiciales simultáneos. A pesar de ello, tal situación no permite exceder los márgenes que establece la legislación. Es fundamental mencionar que ningún embargo puede desconocer el mínimo vital, incluso en escenarios donde se presenten múltiples acreedores. Cada procedimiento tiene la obligación de ajustarse a los márgenes legales y a la jerarquía que la normativa otorga a ciertos créditos, como los destinados a la alimentación. El Código General del Proceso define diversas modalidades de embargo, las cuales varían conforme a la fase del proceso judicial: