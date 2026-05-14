El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) señaló que la Canasta Básica Total (CBT), que toma en cuenta las necesidades alimenticias y los bienes y servicios no alimentarios, en el mes de abril fue de $ 475.653 para un adulto soltero. Este monto determina lo mínimo que necesita una persona para estar por encima del nivel de pobreza, cuyas cifras impactan en mayo. Esa misma persona necesitó $ 215.222 para no caer en la indigencia. Es importante considerar que estas cifras no contemplan gastos de alquiler y vivienda. El INDEC reveló además que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos hijos) necesitó $ 1.469.768 en abril de 2026 para no ser considerada pobre. Por lo tanto, quienes tienen un ingreso familiar por encima de ese valor, se podría considerar que están en la clase media. Durante abril de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,1%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,5%, ambas por debajo del IPC, que dio 2,6%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos de 12,8% y 12,3%, respectivamente. El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) también publicó los topes de ingresos que indican las diferentes clases sociales a las que pertenece una familia porteña. Los últimos datos disponibles de la CBA y la CBT de la Ciudad de Buenos Aires pertenecen a abril y arrojaron los siguientes resultados: Por lo tanto, para ser una familia tipo de clase media en el Gran Buenos Aires, se necesitan ingresos familiares entre $ 2.384.515,14 y $ 7.630.448,43, según los datos del índice de Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires.