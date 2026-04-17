La posición de cajero es uno de los puestos más buscados por quienes desean iniciar el mundo laboral, ya que se trata de un puesto que requiere poca experiencia y la capacitación laboral suele ser fácil y sencilla. Sim embargo, la pregunta que muchos se hacen es cuánto cobra un cajero en las grandes cadenas de supermercados. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró en marzo un nuevo acuerdo paritario con las principales cámaras empresariales del sector. El mismo será de 5% (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio) y regirá durante los próximos meses del año. A los sueldos se les sumará un pago extraordinario de $ 120.000 a todas las categorías. El convenio busca mejorar el poder adquisitivo del sector frente a la inflación. De esta manera, los montos a cobrar por los cajeros serán los siguientes con el extra incluido: El incremento de 5% y el bono de $ 120.000 aplicará para todas las categorías, las cuales quedaron de la siguiente manera: