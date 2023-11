Cuánta plata hace falta para dolarizar, según Bulat

El economista Santiago Bulat habló tras la definición del balotaje sobre el principal objetivo que el presidente electo Javier Milei planteó para su gestión: la dolarización de la economía.

El experto financiero estimó el número de divisas que necesitaría la Argentina para avanzar con la conversión: "Tenés que ir a buscar u$s 30 mil, u$s 35 mil millones", sostuvo. Además, se refirió a las medidas que el próximo mandatario plantea como prioritarias.

El plan de dolarización de Milei.

Bulat habló luego del triunfo de Milei con Radio Rivadavia sobre las posibles medidas económicas del nuevo gobierno. En este sentido, se refirió al valor del dólar oficial.

"Los primeros datos que tenemos, mirando el dólar futuro, es que está subiendo 30% más de lo que fue el cierre del viernes. El oficial pasaría a $ 870 hacia fines de diciembre", señaló.

En esta misma línea, consideró que unificar el tipo de cambio debería ser paulatino. "Hacerlo sin un anuncio monetario o fiscal es un peligro. Porque ya nos ha pasado en otros momentos de la historia, como en el 'Rodrigazo', que lo que se hizo fue ajustar el dólar, tarifas y todo lo que estaba atrasado y 'después vemos que hacemos'. Y eso terminó muy mal", remarcó.

"El dólar se está viendo que sube 30% a diciembre y el MEP estaría cerrando esa brecha", insistió.

Bulat se refirió también a los precios, que consideró pueden subir más de acá a fin de año, y analizó las opciones de nombres que se escuchan para liderar la cartera económica. "(Federico) Sturzenegger tiene algunas rispideces con la alianza y entiendo que con Mauricio Macri, con lo que no es seguro que vaya a ser él. Sigue siendo el más firme de todas maneras", consideró.

Independientemente del ministro, aseguró que, a su criterio, la mirada y decisión del propio Milei será fundamental en la materia.

Dolarización: los fondos necesarios para hacerlo

Frente a la consulta sobre los dólares a los que la Argentina necesita acceder en un primer año de gestión, considerando las cuentas en rojo del Banco Central (BCRA), la deuda de las Leliqs y otros compromisos planteó dos escenarios.

"Si querés dolarizar la economía y mantener el tipo de cambio más o menos en $ 800 o $ 900, tenés que ir a buscar u$s 30 mil, u$s 35 mil millones. Si no querés dolarizar, sino solo postergar vencimientos y cumplir compromisos con privados, probablemente no necesites mucho. Algo así como u$s 5000 millones", estimó Bulat.



En relación con las Leliqs, agregó: "Si la opción es dolarizar esa deuda, es una peor alternativa que pagarlas en pesos. Porque aumentarías la deuda en moneda extranjera".