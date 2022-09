Cristina Kirchner, sobre Vialidad: "Luciani y Mola mintieron descaradamente"

La expresidenta tuiteó sobre la casa que la tiene como principal acusada. "Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que (Diego) Luciani y (Sergio) Mola mintieron descaradamente", escribió esta tarde. Y concluyó: "Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis".

Beraldi cerró esta tarde su primera jornada de alegato. El representante de Cristina Kirchner continuará mañana desde las 9. Es probable que el viernes 23 sea la propia Vicepresidenta la que actúe en defensa propia, como abogada. El kirchnerismo en paralelo ya prepara para ese día una movilización a los tribunales de Comodoro Py.

"Sostener que acá hubo un apagón informativo es una osadía. Todo se informó en el presupuesto y en la cuenta de inversión", señaló Beraldi. Y agregó: "La información está disponible. Hubo un camino hacia el ridículo. La aprobación de las cuentas de inversión fue una ficción y obedeció a la mera imposición de mayoría de políticas circunstanciales".

Carlos Beraldi retomó tras la breve exposición de su asistenten Ari Llernovoy. Reforzó sus críticas a la fiscalía. "Pideron 89 años de prisión con pruebas apócrifas", dijo el defensor de Cristina Kirchner.

"El Poder Ejecutivo no aumentó las partidas. Es falso. Si uno hace un balance, el resultado da neutro. La sumatoria de los créditos iniciales de los períodos 2003-2015 resulta coincidente con la de los créditos finales. La fiscalía ocultó deliberadamente información: mostró cuando subían los créditos, pero no cuando bajaban", señaló Beraldi. También puso la lupa sobre las 17 obras que, según la fiscalía, no tuvieron control legislativo. Demostró, con testimonios y documentación, que sí figuraban en el presupuesto que pasó por el Congreso.

Carlos Beraldi rechazó que haya habido sobreprecios en las obras. Se basó en un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto. "Dicen que en la ley de presupuesto no están, pero están", señaló, exhibiendo una enumeración de las obras peritadas. Y desafió: "Es falso que la prueba que mostró la fiscalía es contundente. No pueden decir cualquier mentira".



Luego, intentó demostrar, obra por obra, que no hubo irregularidades en los montos distribuidos y que hubo control del Congreso.

Carlos Beraldi reanudó el alegato con la argumentación de que las obras fueron adjudicadas correctamente a Lázaro Báez. "Hay algo de la fiscalía que fue deliberadamente ocultado, que fueron los códigos presupuetarios. Es como la cédula de identidad de cada obra", dijo el abogado defensor de la vicepresidenta. "Está todo en el Presupuesto", defendió. Y los legisladores tienen acceso a esta información. "No hay ninguna posibilidad de que haya habido un supuesto apagón informativo", señaló.