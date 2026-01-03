La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica este sábado, luego de haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según informó el sanatorio donde fue atendida.

Parte médico

De acuerdo con el parte médico fechado en Buenos Aires el 3 de enero, previamente se retiró el drenaje peritoneal y la exmandataria continuará el tratamiento con antibióticos por vía oral. Tras la evolución favorable, el equipo médico dispuso su externación.

Fernández de Kirchner será seguida en su domicilio por su equipo médico personal.

A partir del alta médica informada este sábado, el cuadro clínico de Cristina Fernández de Kirchner ingresa en una nueva etapa, luego de más de dos semanas de internación y seguimiento intensivo tras la cirugía abdominal a la que fue sometida el 20 de diciembre.

¿Cómo fue la evolución médica de Cristina Kirchner tras la cirugía?

La expresidenta fue intervenida de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, una complicación que demandó una cirugía más compleja que la de una apendicitis simple y un posoperatorio más prolongado. En los días posteriores a la operación, el parte médico consignó una “lenta recuperación del íleo posoperatorio”, una parálisis transitoria del intestino frecuente luego de cirugías abdominales, que obligó a mantener drenaje peritoneal y antibióticos endovenosos.

Con el correr de los días, los reportes médicos destacaron avances graduales, entre ellos el inicio de la ingesta de semisólidos “con buena tolerancia”, un indicador clave para evaluar la reactivación del tránsito gastrointestinal. Finalmente, la evolución clínica permitió retirar el drenaje, cambiar el esquema antibiótico y disponer el alta, con seguimiento domiciliario a cargo de su equipo médico personal.

¿Qué antecedentes de salud tuvo Cristina Kirchner?

El historial médico de Cristina Kirchner incluye distintos episodios a lo largo de los últimos años. Durante su presidencia, en 2012 fue sometida a una tiroidectomía en el Hospital Universitario Austral, luego de que se detectaran nódulos que posteriormente fueron diagnosticados como “adenomas foliculares”. Al año siguiente, en 2013, fue intervenida quirúrgicamente por un hematoma subdural en la Fundación Favaloro.

En 2014, un accidente doméstico le provocó una fractura en el tobillo izquierdo, que limitó su movilidad durante varios meses. Ya en su etapa como vicepresidenta, en 2021, se sometió a una histerectomía total en el Sanatorio Otamendi, una cirugía programada por vía laparoscópica, indicada a partir de la detección de lo que se evaluó inicialmente como “un pólipo sospechoso”.

Además, su entorno médico consignó antecedentes de hipotensión arterial crónica, un cuadro que en distintas oportunidades motivó la suspensión de actividades públicas y la indicación de reposo bajo supervisión profesional.

¿Qué impacto tiene el alta en su detención domiciliaria?

La externación de Cristina Kirchner se produce en un contexto judicial sensible. La expresidenta cumple una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad bajo el régimen de detención domiciliaria en su departamento de San José 1111, con condiciones que se endurecieron tras una reunión con un numeroso grupo de economistas del peronismo.

Antes del alta, su defensa presentó una serie de pedidos ante el Tribunal Oral Federal N° 2 para modificar ese régimen: ampliar el esquema de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo autorizado para utilizar la terraza del edificio. Esas solicitudes fueron rechazadas por la integración original del tribunal, conformada por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.

¿Por qué la feria judicial abre una nueva instancia?

La estrategia de los abogados de la expresidenta apunta a la feria judicial de enero, período en el que cambia parcialmente la conformación del TOF2. Durante esas semanas, Borinsky quedó acompañado por la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci, en reemplazo de Barroetaveña y Hornos, que iniciaron su receso anual.

Ese recambio modificó dos de los tres votos del tribunal y abrió la posibilidad de que el nuevo cuerpo reevalúe decisiones ya adoptadas. En ese marco, el alta médica y el seguimiento domiciliario se convierten en elementos centrales del planteo defensivo, que busca argumentar que, con la recuperación clínica en curso, corresponde revisar las condiciones más restrictivas de la prisión domiciliaria.

¿Qué sigue ahora para Cristina Kirchner?

Con la salida del sanatorio, Cristina Kirchner continuará la recuperación en su domicilio, bajo control de su equipo médico. En paralelo, el foco se traslada al plano judicial: la respuesta que adopte el Tribunal Oral Federal N° 2 durante la feria será clave para definir si se modifican —o no— las condiciones en las que cumple la condena.