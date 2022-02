Gesto a la oposición: Cristina Kirchner busca poner paños fríos en el Senado

Cristina Kirchner puso paños fríos en el Senado . En la previa a una reunión que mantendrán los jefes de bloque, la presidenta de la Cámara alta le dio la orden a las autoridades del bloque oficialista de repartir las presidencias de las comisiones con Juntos por el Cambio, pese a que los acusan de haber "incumplido" con su palabra en la última sesión. La baja de una cuarentena de contratos del bloque radical, de manera "inconsulta", sigue preocupando a la oposición.

A las 16.30, los jefes de bloque de Juntos por el Cambio se verán las caras con su par del oficialismo: José Mayans. Será el primer encuentro entre los popes del Senado luego de la última sesión, en el que el vínculo entre ambos espacios quedó roto .

En medio de la guerra por los contratos, arman cumbre en el Senado para bajar los decibeles

Es que, desde el Frente de Todos no le perdonan a la bancada que lidera el mendocino Alfredo Cornejo no haberle dado quórum en el debate que se modificó el mínimo no imponible de Bienes Personales. Es más, Juntos por el Cambio fue un paso más allá y terminó judicializando la sesión, tras acusar al oficialismo de violar el reglamento de la Cámara alta.

Según aseguran desde el Frente de Todos, la coalición opositora se había comprometido dar quórum en aquella sesión y "se aprovecharon" de que un senador oficialista tenía covid para vaciar el recinto, con el objetivo -fallido- de voltear la sesión.

"Jugaron sucio" , los acusaron desde el FdT, donde tampoco le perdonan a la coalición opositora el rechazo del Presupuesto 2022. Como "represalia", había trascendido desde el propio oficialismo que el Frente de Todos buscaría despojar a JxC de la presidencia de cualquier comisión. Quedarían en sus manos o, en todo caso, se las concederían a senadores aliados.

"Cristina Kirchner dio órdenes de que se repartan las comisiones como corresponde", dijeron desde el entorno de la Vicepresidenta esta tarde. La orden la impartió en una reunión previa que mantuvo en su despacho con Mayans, la vicepresidenta de la bancada, la camporista Anabel Fernández Sagasti , y la secretaria administrativa del Senado, María Luz "Luchy" Alonso .

La expresidenta bajó esa línea -aclararon desde su entorno- "pese al incumplimiento" de la oposición que, aseguran, en la reunión de Labor Parlamentaria le habían prometido dar quórum al oficialismo.

Pero la presidenta de la Cámara alta hizo una aclaración. La comisión de Salud "es para nosotros". Hasta el año pasado, esa comisión, que resultó una de las más activas en el marco de la pandemia, estaba en manos del radical Mario Fiad . Todo indica que en los próximos dos años, ese lugar quedará para el tucumano Pablo Yedlin, quien ocupó ese mismo rol en Diputados hasta el año pasado.

La presidencia de las comisiones y la baja de 46 contratos de empleados del bloque de la UCR que lidera Luis Naidenoff son algunos de los asuntos que los jefes de bloque pondrán a discusión esta tarde.