El Banco Ciudad presentó una nueva línea de créditos personales destinada a la regularización de deudas de expensas.

La herramienta permite financiar compromisos impagos con una transferencia directa a las cuentas de los consorcios.

Detalles de la financiación: montos y tasas

El préstamo permite cancelar hasta tres meses de deuda con un límite prestable de $1.500.000. Las condiciones financieras establecidas por la entidad son:

Plazo de devolución: Hasta 18 cuotas mensuales.

Tasa: Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 60%.

Sistema de amortización: Francés.

Destino de los fondos: El banco transfiere el monto directamente al consorcio para garantizar la cancelación de la deuda.

Según distintos informes, las expensas registraron un incremento promedio del 36% durante 2025, una cifra que se ubicó por encima de la inflación general.

Para febrero de 2026, se proyectó un impacto en las liquidaciones debido al pago de un bono remunerativo de $120.000 para los encargados de edificios.

Requisitos para acceder al crédito del Banco Ciudad

Para solicitar el financiamiento, el interesado debe cumplir con los siguientes puntos:

Certificación de deuda

El administrador del consorcio debe emitir el documento que acredite el monto adeudado.

Capacidad de pago

El valor de la cuota no debe exceder el 20% de los ingresos netos del solicitante.

Gestión

El trámite se puede realizar de forma presencial, mediante la App Ciudad o a través de la billetera digital Buepp.

Banco Ciudad: reintegros por pago con billetera digital

En paralelo a los préstamos, el banco mantiene vigente un beneficio para quienes utilicen la aplicación Buepp.

Los usuarios que paguen sus expensas escaneando el código QR obtendrán un reintegro del 20%, con un tope de $10.000 por mes. Esta promoción aplica tanto para residentes al día como para quienes arrastren deudas, y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.

La línea de crédito está disponible tanto para propietarios como para inquilinos, siempre que el edificio sea cliente del Banco Ciudad. Actualmente, más de 15 mil consorcios operan con la entidad.